Türkiye'nin emekli haritası çıkartıldı! En fazla ve en az emeklinin yaşadığı şehirler zirve şaşırtmadı
TÜRKİYE'nin emekli haritası çıkartıldı. TÜED'in Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması'na göre, 2,6 milyon kişiyle İstanbul en fazla emeklinin yaşadığı şehir olurken, nüfusunun yüzde 27'si emeklilerden oluşan Zonguldak en fazla emekli yoğunluğuna sahip il konumunda...TÜED Genel Başkanı Ergün iki kent dışında emekli nüfusunun denize kıyısı olan şehirlerde yoğunlaştığını açıkladı.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması yaptı. Araştırmaya göre, Türkiye genelinde 8 milyon 615 bin işçi emeklisi, 2 milyon 718 bin esnaf emeklisi ve 2 milyon 389 bin memur emeklisi olmak üzere toplam 13 milyon 722 bin kişi emekli aylığı alıyor.
Emeklilerin yüzde 19'u İstanbul'da
Yaklaşık beş emekliden biri yani emeklilerin yüzde 19'u İstanbul'da yaşıyor. İstanbul, 2,6 milyon kişiyle Türkiye'de en fazla emeklinin yaşadığı şehir olurken,
İstanbul'un ardından 1 milyon 79 bin emekliyle Ankara, 1 milyon 16 bin emekliyle İzmir, 586 bin emekliyle Bursa ve 400 bin emekliyle Antalya en fazla emekli nüfusa sahip iller olarak sıralanıyor.
En az emekli Ardahan, Bayburt ve Tunceli'de
Nüfusu 589 bin olan Zonguldak'ta 164 bin emekli yaşıyor. Şehirdeki kömür madenlerinden emekli olanların da etkisiyle nüfusunun yaklaşık yüzde 28'i emeklilerden oluşan Zonguldak, bu oranla Türkiye'nin en fazla emekli yoğunluğuna sahip kenti durumunda bulunuyor.