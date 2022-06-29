BIST 2.468
DOLAR 16,63
EURO 17,50
ALTIN 979,65
HABER /  GÜNCEL

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sunuldu Salihe Aydeniz ile birlikte 10 isim var

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sunuldu Salihe Aydeniz ile birlikte 10 isim var

Meclis Başkanlığına 1 CHP'li, 8 HDP'li, 1 TİP'li ve 1 DBP'li milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

Abone ol

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Nusrettin Maçin, Ayşe Sürücü ve Ömer Öcalan, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık."

ÖNCEKİ HABERLER
Kurban bayramı arefesi ne zaman öğleden sonra tatil mi?
Kurban bayramı arefesi ne zaman öğleden sonra tatil mi?
Zülfü Livaneli Abdülhamid'in hayatı Batılı Erdoğan Arap kültürüne yakın dedi olay oldu
Zülfü Livaneli Abdülhamid'in hayatı Batılı Erdoğan Arap kültürüne yakın dedi olay oldu
CHP'de istifa depremi! Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun Erdoğdu'dan karar! Eşi hakkındaki sözleri olay olmuştu
CHP'de istifa depremi! Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun Erdoğdu'dan karar! Eşi hakkındaki sözleri olay olmuştu
Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi) Geçiş Ücretleri
Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi) Geçiş Ücretleri
NATO yemeğinde Rus salatası krizi! Adını bakın ne yaptılar
NATO yemeğinde Rus salatası krizi! Adını bakın ne yaptılar
Para nakil aracı soyuldu! Çatışma çıktı çok sayıda yaralı var
Para nakil aracı soyuldu! Çatışma çıktı çok sayıda yaralı var
Kastamonu'da selde kaybolan gencin kıyafetleri ve ayakkabıları bulundu
Kastamonu'da selde kaybolan gencin kıyafetleri ve ayakkabıları bulundu
İngiltere hükümeti vatandaşın vergileri ile seks partisi şirketine ortak oldu!
İngiltere hükümeti vatandaşın vergileri ile seks partisi şirketine ortak oldu!
Eskişehir ve İzmir'de ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyat
Eskişehir ve İzmir'de ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyat
Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi) geçiş ücretleri tarifesi
Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi) geçiş ücretleri tarifesi