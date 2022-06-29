Asgari ücrete ek zam toplantısından mutabakat çıktı! Temmuz'dan itibaren geçerli olacak vergi muafiyeti sürecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren asgari ücrete Temmuz zammı için toplandı. İlk toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak. İşte o formül...

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Toplam 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzun yıllar sonra ilk kez ara zam için masaya oturdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da yer aldı.

İlk toplatıdan çıkan mutabakat...

İlk toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış, temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak.

Şirketler yüzde 137 kar ediyor, paylaşarak büyüyeceğiz

Komisyonun açılışında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette güncelleme ihtiyacı doğduğunu belirtti. Türkiye'de şirketlerin yüzde 137 oranında kâr ettiğini belirterek "Üretimde sosyal barışı sağlamadan büyümeye devam edemez, üretmeden büyümesi mümkün değildir. Paylaşarak büyüyeceğiz. Konjonktürel yaşanan dalgaların negatif etkilerini ortadan kaldıracağız" dien Bakan Bilgin "Bugün geldiğimiz ortamda çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir, bunu yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:

Türkiye'nin üretim gücü artıyor...

- Türkiye geçtiğimiz Aralık ayı sonunda tarihi bir asgari ücret sözleşmesine imza atmış bulunuyordu. Bundan tüm toplum memnun olmuştu. Asgari ücret başkanın da vurguladığı gibi sadece asgari ücretle değil toplumsal etkileri olan bir ücret birimidir. Asgari ücretin üstünde çalışanlar da ücretlerini yukarı doğru çekmek zorunda hissettiği hiyerarşik yapı var. İşverenler bu düzenlemeyi yapmak zorundadırlar.

- Bugün pandemiden sonra büyük bir sorunla karşılaştık. Dünya büyük bir sorunla karşı karşıya. Emtia, ulaştırma zincirlerinin kopması şeklinde biçimlendi. Bunun Türkiye'ye yansımaları daha fazla oldu. 50 milyar Dolar enerji kaynaklarına ayrılan para bu sene 100 milyar doları geçmiş durumdadır. Nasıl büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu 50 milyar dolarlık fark üzerinden görmek mümkün.

- Dövizdeki dalgalanmanın ekonomideki negatif etkisini baz aldığımızda enflasyonun gerçek sebeplerini görmemiz mümkün. Herkesin bileceği gibi enerji kaynaklarının düzenlenmesi kendi irademizle yapmamız mümkün değil. Petrol 40 dolardan 120 doların üzerine çıktığı dönemden geçtik. Türkiye'nin yakaladığı 7.3'lük büyüme Türkiye'nin üretim gücünün arttığının göstergesidir. Büyümenin iç talebe doğru değil, ihracata dayalı bir büyüme olmasıdır.

- Bu üretimdeki gücümüz Türkiye'nin gelecekte bu sorunları aşmasına dönük sağlıklı bir pencere içerisinden bakılmasının kaynaklarını göstermektedir. Enflasyon var ama biz enflasyonu üreterek, ihracat yaparak aşacağız. Döviz üreterek aşacağız. IMF'in kapıları çalınıyordu. Türkiye çok şükür orada değil, o kapıları çalmayacak yerdedir.

- Bazı ülkeler üretim içerisinde değil durgunluk içerisinde enflasyon yaşıyor. Stagflasyonist ortam demektir. Türkiye buradan çok uzaktadır. Türkiye imkanlara sahip bir ülkedir.

Maaşlara pozitif etki yapacaktır

- Enflasyonun gelir dağılımını bozucu etkisi. Gelir dağılımını etkileyen iki mekanizma vardır. Rekabetçi piyasa ortamı muhtelif sektörler arasındaki rekabetin düzenleyici etkisiyle çözülür. Çalışanlar enflasyon karşısında kendi gelirlerini değiştiremediği için sosyal devlet devreye girmelidir. Çalışanlarımızı, emekçilerimizi koruyacak sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak mecburiyetindeyiz.

- Hep asgari ücretin normal sürede toplanması gerektiğini söylemiştim. Bugün geldiğimiz ortamda çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir, bunu yapmak zorundayız. Bu konuda da elimizdeki en iyi araç asgari ücreti yeniden belirlemektir. 6.5 milyona yakın bir kesimi oluşturuyor. Onlarla sınırlı değil, onların üstünde Maaş alanlarda da pozitif etki yapacaktır.

Komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanmasını bekliyorum

- Türkiye'nin ilk 1000 içerisindeki örgütlü işyeri sayısı yüzde 13-14'tür, bu çok ciddi sorundur. Türkiye'nin emekçilerinin örgütlenmediği zaman ücretler asgari ücret düzeyine sıkışıp kalmaktadır. Bunun için örgütlenmenin önünü açmamız lazım. Sendikalaşmayla ilgili engellemeleri kaldıracak çalışmaları yapıyoruz. Yasal engelleri, gerekçeleri öne süren işletmelerin negatif tavrını aşacağız.

- Bütün Türkiye'nin bilmesi lazım, Çalışma Bakanlığıyız, çalışanlarımızı korumak zorundayız. Örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan zihniyeti yıkmamız lazım. Komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum. Sosyal transfer yapma imkanını da bulmuş olacağız.

- Şirketler karlarını yüzde 137 artırdı

Türkiye'nin büyük kuruluşları kârlarını yüzde 137 artırdılar. Faaliyet kârı ile kârlarını artırıyorlar. Türk sanayisi faaliyet içerisinde kâr ediyorlar. Bu kârlarını emekçi ve çalışanlarla paylaşmak durumundayız. Üretimde sosyal barışı sağlamadan büyümeye devam edemez, üretmeden büyümesi mümkün değildir. Paylaşarak büyüyeceğiz. Konjonktürel yaşanan dalgaların negatif etkilerini ortadan kaldıracağız. Sağlıklı, çalışanlarımızı memnun eden netice alırız.

TİSK Bakanı Akyol: Ara zamma ihtiyaç olduğunda mutabıkız

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da ara zam ihtiyacında mutabık olduklarını belirtti. Akkol, "Dengeli bir rakamda anlaşacağımızı umut ediyorum" diye konuştu. İşte Akyol'un açıklamaları...

- Birkaç aydır emtia fiyatları hem dünyada hem ülkemizde kolay olmayan belirtisiz günlerden geçiyoruz. Vatandaşlarımızın beklentisi var. Ama üçlü bir mutabakatla ara bir zam ihtiyacı olduğu konusunda mutabık olduk. Buraya severek isteyerek geldik.

- Bir taraftan enerji fiyatları dedik yanı başımızda bir savaş var bir yanımızda savaş var bir taraftan aynı belirsizlikler işletmelerimizi, iş sahiplerini ve şirketleri de etkiliyor. Yine dengeli bir asgari ücret tespiti yapılması konusunda TİSK elinin taşın altına koyacaktır.

Türk İş Başkanı Atalay: Ocak zammı 3 ayda eridi

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da asgari ücrete yapılan zammın enflasyonla üç ayda eridiğini belirtti. İŞte Atalay'ın açıklamaları...

- Bugün 3600 ile ilgili Meclis'te bir yasa tasarısı var. Uzun yıllar çalıştınız. Kamuoyunun önemli sorunlarından bir tanesiydi. Emeklilerle ilgili bir düzenleme var. İnşallah oraya getirdiğiniz rakamları yukarıya çekerseniz daha iyi olur.

- Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef 3 ay sonra aldığımız bu zam eridi. Çalışanlar bu ülkede en büyük sıkıntıyı çeken kesim. Temennim, oluşan enflasyon ortada, bu çerçevede asgari ücretliyi dar ve sabit gelirliyi nefes aldıracak bir düzenleme olur diye arzu, temenni ediyorum.

- Sendikalaşmayla ilgili gayret sarf ediyorsunuz ama şu ana kadar bir netice alamadık. Türkiye'nin en önemli 500 tane firma var biz onun 100 tanesinde örgütlüyüz. Onlar iyi para kazanıyorlar ihracat yapıyorlar ama biz 400'ünde örgütlenirsek ülkeyi yönetenlerin, Meclis'in düşünmesi lazım. 7Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. EYT'lilerin bir beklentisi var, taşeron işçisinin bir beklentisi var. Bu konuları bu sene içerisinde tamamlarsak memnun oluruz.

Asgari ücret zammı için işçiler ve patronlar ne istiyor? Asgari ücret zammı için işçi ne istiyor? Türk-İş masaya enflasyon kayıplarının giderilmesi talebiyle oturacak. Türk-İş altı aylık enflasyonun kamu çalışanları gibi asgari ücretlilere de yansıtılmasını temel istemi olarak gündemde tutuyor. Türk-İş’in bir diğer talebi de SGK işçi primlerinde indirim yapılması ve bu indirimin çalışanların ücretlerine yansıtılarak bir gelir artışı sağlanması.

Komisyon masasında işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise, SGK işveren primlerinde indirim yapılmasını, daha önce TÜRK-İş’le vardıkları uzlaşma çerçevesinde SGK işçi primlerinin 5 puan düşürülmesini, İşsizlik Sigortası priminde 2 puanlık işveren payının alınmamasını ve belirli bir süre için daha önce uygulanan asgari ücret desteğinin tekrar uygulamaya girmesini talep ediyor.

6 aylık enflasyon beklentisine göre asgari ücret ne kadar olacak?

Beş aylık enflasyon yüzde 35.64 gerçekleşirken, Merkez Bankası'nın haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40.75 oldu. 6 aylık enflasyon beklentisine göre hesaplanan net asgari ücret 5 bin 986,66 kuruş, kesintiler toplamı da bin 56 lirayı buluyor.

En düşük tahmin: Asgari ücret 5 bin 104 lira olacak

Asgari ücret için komisyon yüzde 20 civarında bir artışa onay verirse, net asgari ücret 5 bin 104 TL’ye çıkacak. Bu durumda işverene maliyeti de 7 bin 56 TL olacak.

Asgari ücrete yapılacak yüzde 30’luk bir artışta ise asgari ücret 5 bin 529 TL'ye çıkacak. Böyle bir senaryoda işverene maliyet de 7 bin 643 TL’ye çıkacak.

Asgari ücrete yüzde 25'lik zamla 5.316 lira, yüzde 30'luk zamma göre de 5.529 lira, yüzde 35'lik artışla 5.741 lira, yüzde 40 artışla 5.954 lira olacak. Asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yenilenecek.

Asgari ücrete artış için destekler de masada...

Asgari ücrette yapılacak artış için bir takım desteklerin de masada olduğu belirtiliyor. Tartışılan desteklerin başında da SGK işçi primlerinin bir kısmının Hazine tarafından üstlenilmesi bulunuyor. SGK primi işçi payı şu anda yüzde 14 olarak uygulanıyor ve 700 TL’ye denk düşüyor. Bu primin bir bölümünün Hazine tarafından üstlenilmesi durumunda ücretlerde otomatikman artış olacak.

Ancak bu desteğin süresinin önemli olduğu belirtiliyor. Eğer 6 aylık bir geçici destek olursa, sene başında asgari ücret tutarında bir azalma olabileceği, bu nedenle süre kısıtının da dikkate alınması gerektiği kaydediliyor. Asgari ücret için verilecek destek türünde uzlaşmaya varılırsa, Meclis kapanmadan yasal düzenlemenin de yapılması gerekiyor.