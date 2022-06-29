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Rıdvan Yılmaz gitmek istiyor: Flaş transferde bonservis krizi çıktı

Rıdvan Yılmaz gitmek istiyor: Flaş transferde bonservis krizi çıktı

Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt  Rıdvan Yılmaz'ın transferi konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı. İki takım arasında Rıdvan Yılmaz'ın bonservis bedelinin ödeme şekli konusunda ciddi problem yaşandığı ortaya çıktı. Tarafların anlaşma sağlamaması halinde Rıdvan'ın Eintracht Frankfurt'a transferi gerçekleşmeyecek.

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Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt arasında Rıdvan Yılmaz'ın bonservis bedelinin ödeme şekli konusunda ciddi problem yaşandığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar sözleşmesi 2023'te bitecek olan 21 yaşındaki milli futbolcu için Alman kulübüyle el sıkışmıştı. Ancak günler önce yapılan bu anlaşmaya rağmen henüz resmi imzalar atılmadı.

 Rıdvan gitmek istiyor
Merakla beklenen transferin bir türlü resmiyet kazanmamasının perde arkasında ise kulüpler arasında yaşanan ödeme krizinin olduğu belirlendi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Ödeme konusunda aşamadığımız yerler var. Bunları toparlamaya çalışıyoruz. Rıdvan altyapıdan gelen bir futbolcumuz. 6,5 milyon euroyu bu çocuk bir şekilde kasamıza getiriyor. 4 artı 2,5 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay olacak. Bonuslar yüzde 99 bize gelecek. En önemlisi Rıdvan gitmek istiyor. Taraftar bize güvensin. Biz yanlış hiçbir şey yapmıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş peşin istiyor
Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Beşiktaş'ın 4 milyon euroluk bonservis bedelinin büyük bölümünü peşin istediği, Eintracht Frankfurt'un ise buna yanaşmadığı aktarıldı. Alman ekibinin ödemeyi taksitler halinde yapmak için bastırdığı ve şimdiye kadar geri adım atmadığı kaydedildi. Kulüplerin ortak bir noktada buluşması halinde resmi imzalar atılacak ve transfer tamamlanacak. Aksi halde Rıdvan'ın Eintracht Frankfurt'a transferi gerçekleşmeyecek. Rıdvan takımda kalır ve yeni sözleşme imzalamazsa sezon sonu serbest kalacak. 

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