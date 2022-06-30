BIST 2.410
DOLAR 16,66
EURO 17,42
ALTIN 971,45
HABER /  GÜNCEL

Anayasa Mahkemesinden 5 siyasi partiye mali denetim kararı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anayasa Mahkemesinden 5 siyasi partiye mali denetim kararı

Anayasa Mahkemesinin, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, İlk Parti ile Turan Hareketi Partisinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Kararlara göre, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi ve İlk Partinin 2019, Turan Hareketi Partisinin ise 2018 ile 2019 yıllarına ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkemece, bu partilerin kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cüneyt Arkın evlilikleri kaç kere evlendi gizlediği ilk eşi ve kızı kimdir?
Cüneyt Arkın evlilikleri kaç kere evlendi gizlediği ilk eşi ve kızı kimdir?
Cüneyt Arkın eşi Betül Cüreklibatır kaç yaşında gençliği nasıldı?
Cüneyt Arkın eşi Betül Cüreklibatır kaç yaşında gençliği nasıldı?
Cüneyt Arkın çocukları kaç tane oğlu Kaan Cüreklibatır kimdir, kiminle evli?
Cüneyt Arkın çocukları kaç tane oğlu Kaan Cüreklibatır kimdir, kiminle evli?
Otoyollarda hız limiti kaç oldu? Limit yükseltildi! İşte yeni hız sınırı...
Otoyollarda hız limiti kaç oldu? Limit yükseltildi! İşte yeni hız sınırı...
Cüneyt Arkın ilk eşi kızı Filiz'in annesi doktor Güler Mocan yaşıyor mu, kaç yaşında?
Cüneyt Arkın ilk eşi kızı Filiz'in annesi doktor Güler Mocan yaşıyor mu, kaç yaşında?
Cüneyt Arkın herkesin nasıl ortak sevdiği oldu? Cüneyt Arkın'ın sırrını Salih Tuna açıkladı
Cüneyt Arkın herkesin nasıl ortak sevdiği oldu? Cüneyt Arkın'ın sırrını Salih Tuna açıkladı
'Fiyatları onlar yükseltti' Bayram öncesi kiralık araçlara talep patladı
'Fiyatları onlar yükseltti' Bayram öncesi kiralık araçlara talep patladı
Financial Times ABD'nin yeni stratejisini yazdı Türkiye detayı var!
Financial Times ABD'nin yeni stratejisini yazdı Türkiye detayı var!
Kim Milyoner Olmak İster'e katılmak için 7 yıl uğraştı dün yarıştı 4. soruda elendi
Kim Milyoner Olmak İster'e katılmak için 7 yıl uğraştı dün yarıştı 4. soruda elendi
AK Parti'den bomba anket! 'AK Parti'ye neden kızgınsınız?' diye soruldu işte cevaplar
AK Parti'den bomba anket! 'AK Parti'ye neden kızgınsınız?' diye soruldu işte cevaplar