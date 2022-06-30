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Sonar'ın başkan anketinin sonuçları bomba! AK Parti ve CHP saflarından birincilere bakın

Sonar'ın başkan anketinin sonuçları bomba! AK Parti ve CHP saflarından birincilere bakın

Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu Sonar Araştırma, başarı oranlarında ilk 10'a giren AK Parti ve CHP'nin büyükşehir belediye başkanları ile Ankara, İstanbul ve İzmir hariç büyükşehir ilçe belediye başkanlarını paylaştı.

Sonar'ın başkan anketinin sonuçları bomba! AK Parti ve CHP saflarından birincilere bakın

 Sonar Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı. Türkiye geneli büyükşehir belediye başkanları başarı oranları ile Ankara, İstanbul ve İzmir hariç büyükşehir ilçe belediye başkanlarının başarı oranları araştırıldı. Mart, Nisan ve Haziran aylarında boyunca yapılan anket, kimi yerlerde yüz yüze, bazı yerlerde ise telefonla yapıldı.

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Sonar'ın başkan anketinin sonuçları bomba! AK Parti ve CHP saflarından birincilere bakın
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Sonar'ın başkan anketinin sonuçları bomba! AK Parti ve CHP saflarından birincilere bakın
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Sonar'ın başkan anketinin sonuçları bomba! AK Parti ve CHP saflarından birincilere bakın
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