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En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira oldu 3600 ek gösterge paketiyle geldi 500 lira zamlı geçti

En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira oldu 3600 ek gösterge paketiyle geldi 500 lira zamlı geçti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu’nda en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya çıkarıltıldı. Komisyona teklif 3 bin lira olarak gelmişti, düzeltme yapıldı ve 500 lira daha eklendi.

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Sabit gelirli vatandaşların gelirlerini artırmak ve enflasyon karşısında ezilmelerinin önüne geçilmesi amacıyla bir dizi tedbirler uygulanmaya devam ediyor. 3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda önerge ile ilgili değişikliğe gidildi.

2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 3 bin TL 'ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi.

3 bin 500 TL oldu
Değiştirilen madde ile birlikte en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olacak.

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