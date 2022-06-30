Seçimi bilen ORC anketi paylaştı en başarılı 10 ilçe belediye başkanı açıklandı

Son seçimi bilen ORC son anket sonuçlarını paylaştı. Ankette Türkiye genelinde 184 ilçede vatandaş memnuniyeti yüzde 60'ın üzerinde yer alan en başarılı ilçe belediye başkanları açıklandı.

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Seçimlere yaklaşılırken anket sonuçları merak konusu olmaya devam ediyor. Kamuoyu araştırma şirketlerinin çalışmaları bir bir açıklanıyor.

Yerel hizmetlerde belediye başkanlarının performansıya ilgili son araytırma son seçimi en doğru tahmin eden kamuoyu araştırma firmalarından ORC'den geldi.

ORC, anket çalışmasının sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Nüfusu 100 binin üzerinde 184 ilçede toplam 15.750 katılımcı ile gerçekleşen katılımda vatandaş memnuniyetinde yüzde 60'ın üzerinde yer alan belediye başkanları açıklandı.