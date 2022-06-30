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Galatasaray'a sürpriz 10 numara Cagliari ile 7 milyon Euro'ya anlaştılar

Galatasaray'a sürpriz 10 numara Cagliari ile 7 milyon Euro'ya anlaştılar

Çizme basınına göre Galatasaray, Brezilya kökenli İtalyan 10 numara Joao Pedro'nun bonservisi için Cagliari ile 7 milyon Euro'ya anlaştı.

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İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Aslan'ın yeni 10 numara planı doğrultusunda gündeme gelen ilk isim; Joao Pedro oldu.

Galatasaray'ın, 30 yaşındaki futbolcu için Cagliari'ye 7 milyon Euro önerdiği ve tarafların mutabakat sağladığı belirtildi. Kulübe yakın kaynaklar tarafından da bu girişim doğrulandı. Ancak Cagliari ile masaya yatırılan bonservis bedelinin çok daha düşük olduğu ifade ediliyor.

İtalya Serie A takımlarından da iyi teklifler aldığı kaydedilen Joao Pedro'nun vereceği karara göre bu transferdeki yol haritasının netleşeceği öğrenildi. Transferin gözdesi oldu Cagliari ile flaş bir sezonu geride bırakan ve 39 maçta 13 gol, 4 asistlik performansıyla transferin gözdesi haline gelen Joao Pedro'nun ilginç de bir hikayesi var.

Aslen Brezilyalı olan ve Atletico Mineiro altyapısında yetişen Pedro, henüz 18 yaşında 2.5 milyon Euro'ya Palermo'ya transfer oldu. Sonraki 2 yılda Guimaraes ve Penarol'da kiralık oynayan Sambacı, bonservisiyle beraber ülkesine döndü.

2 yıl daha Portekiz ve Brezilya arasında mekik dokuyan Joao Pedro'nun kaderi, 22 yaşında Cagliari'ye imza atınca değişti.

Türkiye maçında kulübede Son 8 yıldır Serie A'da top koşturan Brezilyalı futbolcu, bu süreçte İtalyan pasaportu alırken, 24 Mart 2022'de Dünya Kupası Play-Off elemelerinde İtalya'nın, Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilerek, Katar'a gitme hakkını kaybettiği maçın son dakikasında oyuna girdi.

Hatta Pedro, İtalya'nın bu maçtan 5 gün sonra Türkiye ile oynadığı ve 3-2 kazandığı hazırlık karşılaşmasında da kulübedeydi. Artık İtalyan Milli Takımı'nın bir parçası olan Joao Pedro'nun, Çizme'de Cagliari formasıyla 270 maçta 86 gol 28 asisti bulunuyor.

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