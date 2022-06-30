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Suriye'de YPG'ye büyük darbe! MSB etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Suriye'de YPG'ye büyük darbe! MSB etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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