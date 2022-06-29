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Antalya’da toplu taşıma araçları şoförsüz kaldı! 12 ay iş garantili 7 bin TL maaş

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya’da toplu taşıma araçları şoförsüz kaldı! 12 ay iş garantili 7 bin TL maaş

 ANTALYA’da sezon açıldı toplu taşıma otobüsleri sürücüsüz kaldı. Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, “190 tane aracımız şoför olmadığı için yatıyor. Ciddi anlamda şoför sıkıntımız var. 12 ay iş garantisi var. 7-7 bin 500 TL maaş veriyoruz” dedi.

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Turizmin başkenti Antalya'da pandemi sonrası hayatın normale dönmesinin ardından turizm sezonu yeniden canlandı. Otellerde yaşanan doluluk ve yurt dışından gelen turistlerin artmasının ardından toplu taşımada çalışan birçok şoför de turizmde taşımacılığa yöneldi. Bunun üzerine toplu taşıma araçlarında şoför sıkıntısı yaşandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, otobüs esnafının sorunlarını anlatarak, çözüm önerilerinde bulundu. 

Antalya trafiğinde çok ciddi anlamda yoğunluk olduğunu belirten Arslan, “Turizm sezonunun açılması ile birlikte şehrimizde ciddi anlamda şoför bulmakta zorlanıyoruz. Gerek ulusal basın olsun gerekse yerel basın olsun ilanlarımızı verdik. 190 tane aracımız şoför olmadığı için yatıyor. Ciddi anlamda şoför sıkıntımız var. İş arayan arkadaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. 12 ay iş garantisi var. İşleri hazır. 7-7 bin 500 TL maaş veriyoruz. Tabii maaşını az bulduğunu dile getiren arkadaşlarımız da var” dedi.

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