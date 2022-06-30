Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de hastanın yaşı ve yaşadığı il
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında maymun çiçeği hastalığının bir kişide tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca hastanın şu anda tecrit edildiğini duyurdu. Maymun çiçeği hastasının hangi ilde yaşadığı belli oldu.Abone ol
Maymun çiçeği hastalığı artık Türkiye'de. Hangi şehirde yaşadığı açıklanmayan hastanın 37 yaşında olduğu ve bağışıklık sistemi yetersizliği olduğu belirtildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından böyle duyurdu:
"Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor."
İstanbul'da yaşıyor
Maymun Çiçeği Hastalığı'nın ilk görüldüğü il belli oldu. Buna göre; Maymun Çiçeği Hastalığı'na yakalanan vatandaş İstanbul'da yaşıyordu. Vakanın tedavisi İstanbul'da bir hastanede sürüyor.
Maymun çiçeği hastalığı belirtileri neler?
Maymun çiçeği hastalığı, insanlara virüsle enfekte olmuş bir hayvandan veya maymun çiçeği enfeksiyonu geçiren başka bir insandan bulaşabilir.
İlk semptomların ortaya çıkışı 5 ile 21 gün aralığında herhangi bir zamana denk gelebilir. En yaygın belirti verme başlangıcı ise 6-13. günler arası süreç olarak tespit edilmiştir. En temel belirtiler arasında şunlara yer verilebilir:
-Yüksek ateş
-Baş, sırt ve kas ağrıları
-Lenf bezlerinde şişlikler
-Yorgunluk hali
-Üşüme ve titreme
-Ciltte su çiçeğine benzer, su dolu küçük kabarcıklar şeklinde görülen döküntüler