Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de hastanın yaşı ve yaşadığı il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında maymun çiçeği hastalığının bir kişide tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca hastanın şu anda tecrit edildiğini duyurdu. Maymun çiçeği hastasının hangi ilde yaşadığı belli oldu.

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Maymun çiçeği hastalığı artık Türkiye'de. Hangi şehirde yaşadığı açıklanmayan hastanın 37 yaşında olduğu ve bağışıklık sistemi yetersizliği olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

"Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor."

İstanbul'da yaşıyor

Maymun Çiçeği Hastalığı'nın ilk görüldüğü il belli oldu. Buna göre; Maymun Çiçeği Hastalığı'na yakalanan vatandaş İstanbul'da yaşıyordu. Vakanın tedavisi İstanbul'da bir hastanede sürüyor.