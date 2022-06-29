meb.gov.tr LGS sonuç sorgulama sayfası TC ile LGS sonuç öğrenme
Milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin girdiği lise giriş sınavı LGS sonuçları bugün, yani 30 Haziran'da açıklanıyor. 5 Haziran'da yapılan LGS sınav sonuçlarının en geç 12.00'a kadar MEB sonuç sorgulama ekranında TC numarası ve öğrenci numarası ile sorgulanacak. Peki LGS sonuçlarına nereden bakılır, LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB LGS sonuç sorgulama ekranı
LGS sonuçları açıklanıyor, kritik saatler başladı. 5 Haziran'da 81 ilde yapılan lise giriş sınavı LGS sonuçları bugün saat 12.00'a kadar MEB sonuç ekranından erişime açılacak. Daha önceki sınav sonuçlarını takvimden daha erken duyuran MEB'in LGS sonuçlarını gece yarısı erişime açacağı da beklentiler arasında. LGS sonuçları www.meb.gov.tr adresinden TC numarası ve öğrenci numarası ile sorgulanacak. LGS sonuçları posta yolu ile adreslere yollanmayacak.
LGS tercih kılavuzu ve tercih takvimi tarihleri LGS sınav sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanmasının ardından belli olacak.
LGS tercih işlemlerinin başlayacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene 2021 LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklanmış ve lise tercihleri 5-16 Temmuz arasında alınmıştı. Bu tarihler baz alındığında 2022 LGS sınavı sonuçları 30 Haziran'da açıklanmasının ardından LGS tercihlerinin de temmuz ayının başında alınması bekleniyor.
LGS tercihleri nereden yapılır:
Merkezî yerleştirme; merkez sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.
Öğrenciler, Bakanlığın kullanıma açtığı tercih robotuyla istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Tercih robotuyla okul türleri, il, ilçe ve 2021'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.