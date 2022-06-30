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İsrail'de parlamento feshedildi erken seçime gidiyorlar

İsrail'de parlamento feshedildi erken seçime gidiyorlar

İsrail parlamentosu (Knesset) feshedildi. Erken seçimin ise 1 Kasım'da yapılması kararlaştırıldı.

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İsrail Meclisi, 1 Kasım 2022 tarihini erken seçim tarihi olarak onayladı.

İsrail Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, "Knesset'in 25'inci seçimleri 1 Kasım'da icra edilecek." ifadelerine yer verildi.

Meclisin erken seçimle ilgili duyurduğu tarih, hükumet tarafından da daha önce önerilmişti. Muhalefet ise erken seçimlerin 25 Ekim'de gerçekleşmesini istemişti.İsrail’de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 20 Haziran akşamı Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Böylece İsrail, yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek.

Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak.

Knesset'in'in işleyişi:
İsrail hükûmetinin yasama organıdır. Kanun koyma, Başbakan ve Cumhurbaşkanı atama (Başbakan sembolik olarak Cumhurbaşkanı tarafından atanır), hükûmetin icraatlerını kontrol etme, Cumhurbaşkanını görevden alma, meclisi dağıtma ve erken seçime gitme yetkileri vardır.

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