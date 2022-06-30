BIST 2.388
DOLAR 16,69
EURO 17,42
ALTIN 972,53
HABER /  POLİTİKA

Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren Devlet Memurları Kanunu'nda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

Abone ol

Komisyon, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer başkanlığında toplandı.

Teklifin dünkü görüşmelerinde 34 maddesi kabul edilmişti. Komisyonun bugünkü çalışmasında teklif sahibi AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, bazı maddeler hakkında bilgi verdi.

Komisyon çalışmalarına, maddeler üzerindeki görüşmeler ile devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray Lisesi 2022 taban puanları kontenjan ve en düşük-en yüksek yüzdelik dilim tablosu
Galatasaray Lisesi 2022 taban puanları kontenjan ve en düşük-en yüksek yüzdelik dilim tablosu
Ehliyet sınavında da bunu yapmazsın! Polis gözlerine inanamadı! Pes dedirten kopya düzeneği
Ehliyet sınavında da bunu yapmazsın! Polis gözlerine inanamadı! Pes dedirten kopya düzeneği
Seçimi bilen ORC anketi paylaştı en başarılı 10 ilçe belediye başkanı açıklandı
Seçimi bilen ORC anketi paylaştı en başarılı 10 ilçe belediye başkanı açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de hastanın yaşı ve yaşadığı il
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de hastanın yaşı ve yaşadığı il
Suriye'de YPG'ye büyük darbe! MSB etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı
Suriye'de YPG'ye büyük darbe! MSB etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı
İş yeri açmak isteyenlere 370 bin lira hibe edilecek başvuru şartları belli oldu
İş yeri açmak isteyenlere 370 bin lira hibe edilecek başvuru şartları belli oldu
Antalya’da toplu taşıma araçları şoförsüz kaldı! 12 ay iş garantili 7 bin TL maaş
Antalya’da toplu taşıma araçları şoförsüz kaldı! 12 ay iş garantili 7 bin TL maaş
Galatasaray'a sürpriz 10 numara Cagliari ile 7 milyon Euro'ya anlaştılar
Galatasaray'a sürpriz 10 numara Cagliari ile 7 milyon Euro'ya anlaştılar
ABD Başkanı Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür üstüne teşekkür etti
ABD Başkanı Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür üstüne teşekkür etti
Kemal Kılıçdaroğlu: Asla giremezler dedin bastın imzayı geldin
Kemal Kılıçdaroğlu: Asla giremezler dedin bastın imzayı geldin