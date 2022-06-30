BIST 2.392
DOLAR 16,69
EURO 17,43
ALTIN 973,07
HABER /  SPOR

Wimbledon 3. tura çıkan Ukraynalı kadın tenisçi: Kendimi çok suçlu hissediyorum

Wimbledon 3. tura çıkan Ukraynalı kadın tenisçi: Kendimi çok suçlu hissediyorum

Ukraynalı kadın tenisçi Lesia Tsurenko, ülkesindeki savaş sırasında tenis oynarken "suçlu" hissettiğini söyledi.

Abone ol

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da mücadele eden ve 3. tura çıkma başarısı gösteren Tsurenko, İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Wimbledon'da yarışırken "Kendimi çok suçlu hissediyorum." açıklamasını yaptı.

33 yaşındaki oyuncu, tek yapabileceğinin oynamaya devam etmek ve ödül parasının yüzde 10'unu insani yardım için ülkesine bağışlamak olduğunu belirtti.

Rusya'nın ülkesine askeri müdahalesi hakkında konuşan Ukraynalı raket, "Yapabileceğim hiçbir şey yokmuş gibi hissediyorum. Ukrayna'da yaşananlar tam anlamıyla korkunç. Kendimi çok kötü hissediyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kabataş Erkek Lisesi 2022 taban puanları yüzdelik dilim en düşük puanı kaç? Kabataş Erkek Lisesi 2022 kontenjan tablosu
Kabataş Erkek Lisesi 2022 taban puanları yüzdelik dilim en düşük puanı kaç? Kabataş Erkek Lisesi 2022 kontenjan tablosu
Afrin'deki büyük katliamın faillerinden üçü yakalandı
Afrin'deki büyük katliamın faillerinden üçü yakalandı
İsrail'de parlamento feshedildi erken seçime gidiyorlar
İsrail'de parlamento feshedildi erken seçime gidiyorlar
Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Ehliyet sınavında da bunu yapmazsın! Polis gözlerine inanamadı! Pes dedirten kopya düzeneği
Ehliyet sınavında da bunu yapmazsın! Polis gözlerine inanamadı! Pes dedirten kopya düzeneği
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO katılımlarını sürdürüyor İspanya Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO katılımlarını sürdürüyor İspanya Başbakanı ile görüştü
Seçimi bilen ORC anketi paylaştı en başarılı 10 ilçe belediye başkanı açıklandı
Seçimi bilen ORC anketi paylaştı en başarılı 10 ilçe belediye başkanı açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de hastanın yaşı ve yaşadığı il
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de hastanın yaşı ve yaşadığı il
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 449,25 milyon dolarlık kredi
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 449,25 milyon dolarlık kredi
Suriye'de YPG'ye büyük darbe! MSB etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı
Suriye'de YPG'ye büyük darbe! MSB etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı