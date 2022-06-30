BIST 2.410
DOLAR 16,66
EURO 17,42
ALTIN 971,45
HABER /  GÜNCEL

Afrin'deki büyük katliamın faillerinden üçü yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Afrin'deki büyük katliamın faillerinden üçü yakalandı

27.04.2016 tarihinde Suriye Ayn Dakka ve Beluniye bölgelerinde Özgür Suriye Ordusu mensuplarına yönelik yapılan katliamın faillerinden (3)'ü, Suriye/Afrin'de Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Suriye/Afrin Görev Gücü tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı.

Abone ol

27 Nisan 2016 tarihinde Suriye Ayn Dakka ve Beluniye bölgelerinde Özgür Suriye Ordusu mensuplarına yönelik yapılan katliamın faillerinden (3)'ü, Suriye/Afrin'de Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Suriye/Afrin Görev Gücü tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı.

2016 yılında yaşanan olayda Ayn Dakna'da 76, Beluniye'de 14 Özgür Suriye Ordusu mensubu PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG mensupları tarafından katledilmişti.

TIR dorsesin teşhir etmişlerdi

Örgüt mensupları, Özgür Suriye Ordusu mensuplarının naaşlarını bir araya toplayarak kurşuna dizmiş, daha sonra naaşları, bir TIR dorsesinde Afrin merkez başta olmak üzere çeşitli yerlerde konvoy halinde teşhir edilmişti.

Yaşanan katliam o dönem bölgede büyük bir infial uyandırmış, halk ve ÖSO gruplarında derin bir üzüntü ve öfke yaratmıştı.

Yakalanan şahısların katliama katıldıklarını itiraf ettikleri belirlendi.

Şahısların sorgu işlemleri devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya’da toplu taşıma araçları şoförsüz kaldı! 12 ay iş garantili 7 bin TL maaş
Antalya’da toplu taşıma araçları şoförsüz kaldı! 12 ay iş garantili 7 bin TL maaş
Galatasaray'a sürpriz 10 numara Cagliari ile 7 milyon Euro'ya anlaştılar
Galatasaray'a sürpriz 10 numara Cagliari ile 7 milyon Euro'ya anlaştılar
Kemal Kılıçdaroğlu: Asla giremezler dedin bastın imzayı geldin
Kemal Kılıçdaroğlu: Asla giremezler dedin bastın imzayı geldin
En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira oldu 3600 ek gösterge paketiyle geldi 500 lira zamlı geçti
En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira oldu 3600 ek gösterge paketiyle geldi 500 lira zamlı geçti
Ev alacaklar dikkat! Yasal düzenleme geldi yeni dönem başlıyor
Ev alacaklar dikkat! Yasal düzenleme geldi yeni dönem başlıyor
Yeni Zelanda ABD Kongresi'ni basan grubu terör örgütü ilan etti
Yeni Zelanda ABD Kongresi'ni basan grubu terör örgütü ilan etti
Anayasa Mahkemesinden 5 siyasi partiye mali denetim kararı
Anayasa Mahkemesinden 5 siyasi partiye mali denetim kararı
Cüneyt Arkın evlilikleri kaç kere evlendi gizlediği ilk eşi ve kızı kimdir?
Cüneyt Arkın evlilikleri kaç kere evlendi gizlediği ilk eşi ve kızı kimdir?
Cüneyt Arkın eşi Betül Cüreklibatır kaç yaşında gençliği nasıldı?
Cüneyt Arkın eşi Betül Cüreklibatır kaç yaşında gençliği nasıldı?
Finlandiya Cumhurbaşkanı yan çizdi! YPG'ye terör örgütü demedik Erdoğan'a boyun eğmedik
Finlandiya Cumhurbaşkanı yan çizdi! YPG'ye terör örgütü demedik Erdoğan'a boyun eğmedik