300 milyonluk yatırım sulara gömüldü! Düzce'de 3 ay sonra açılacak otelin haline bakın

60 yıldır bu bölgede yaşayan köy halkından Mustafa Çalışkan, gece yaşanan selin binayı vurduğunu belirterek “Dereye yatağı biraz ilerisi. Şu anda dere kendi yatağından akıyor. Yaşanan selde yıkıldı. İnşaat halinde hiçbir pencere takılı değil” dedi.