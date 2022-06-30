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Sağlıkçılara ücretsiz toplu taşımada bugün son gün! Uzatılsın çağrısı

Sağlıkçılara ücretsiz toplu taşımada bugün son gün! Uzatılsın çağrısı

Koronavirüsle mücadele kapsamında destek olmak için getirilen sağlıkçılara ücretsiz toplu taşımada süreninin uzatılması için çağrı yapıldı.

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Salgınla mücadele kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri tarafından sağlık hizmeti veren kamu ile özel sektöre ait tüm sağlık kuruluşlarında çalışan personele tanınan "ücretsiz toplu taşıma" hakkı bugün sona eriyor.

Koronavirüs (Covid-19) salgın riskinin devam etmesi ve vaka sayılarının yeniden artması nedeniyle sağlık çalışanları "ücretsiz toplu taşıma" hakkının tarihinin uzatılması talep ediyor.

Sürenin uzatılması talebini dile getiren Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, Birgün'e yaptıkları açıklamada “Sağlık çalışanları sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, belediye ve bağlı kuruluşlarca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden ücretsiz yararlanma hakkının devam etmesini beklemektedir” dedi.

Salgının başlangıcında sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı cumhurbaşkanı kararıyla 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılmıştı.

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