BIST 2.388
DOLAR 16,69
EURO 17,42
ALTIN 972,53
HABER /  GÜNCEL

2022 yılı ek bütçesi TBMM'de kabul edildi! Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı ödeneği iptal

2022 yılı ek bütçesi TBMM'de kabul edildi! Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı ödeneği iptal

Genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırıldı. Bütçe giderleri için ise 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ilave ödenek eklendi. Erdoğan'ın talebiyle Cumhurbaşkanlığı ek bütçesi ise iptal edildi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Bütçe giderlerine ek ödenek
Kanunla genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 817 milyar 271 milyon 632 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63 milyar 203 milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenecek.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinde yer alan "Cumhurbaşkanı ödeneği" hariç olmak üzere merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan personel giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerine başlangıç ödeneklerinin yüzde 40,5'i oranında ödenek eklenecek.

Bu kapsamda yapılan ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödenekleri ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Bütçe geliri tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılacak
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
30 Haziran altın düşüyor gram 970 liraya göz kırptı! Uzmanı bombayı patlattı böyle devam etmeyecek alım fırsatı var mı?
Foto Galeri 30 Haziran altın düşüyor gram 970 liraya göz kırptı! Uzmanı bombayı patlattı böyle devam etmeyecek alım fırsatı var mı? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Abdurrahman Dilipak 15 Temmuz sonrası felaket senaryosunu yazdı: Yunanistan ile çatışma...
Abdurrahman Dilipak 15 Temmuz sonrası felaket senaryosunu yazdı: Yunanistan ile çatışma...
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati duyurdu! Bugün başladı 60 ay vade, 0.99 faizli...
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati duyurdu! Bugün başladı 60 ay vade, 0.99 faizli...
Alman otomobil üreticisi Audi'den Çin'de dev yatırım
Alman otomobil üreticisi Audi'den Çin'de dev yatırım
Filipinler'in yeni Devlet Başkanı yemin edip görevine başladı
Filipinler'in yeni Devlet Başkanı yemin edip görevine başladı
Süleyman Soylu yurt içindeki PKK'lı terörist sayısını açıkladı
Süleyman Soylu yurt içindeki PKK'lı terörist sayısını açıkladı
Motorin benzin ve LPG fiyatları kaç lira? Petrol fiyatları indirimi yiyebilir bir iyi bir kötü haber
Motorin benzin ve LPG fiyatları kaç lira? Petrol fiyatları indirimi yiyebilir bir iyi bir kötü haber
Sağlıkçılara ücretsiz toplu taşımada bugün son gün! Uzatılsın çağrısı
Sağlıkçılara ücretsiz toplu taşımada bugün son gün! Uzatılsın çağrısı
Oğlunu kaybettiği ırmakta şimdi sel nedeniyle evini yitirme endişesi taşıyor
Oğlunu kaybettiği ırmakta şimdi sel nedeniyle evini yitirme endişesi taşıyor
Wimbledon 3. tura çıkan Ukraynalı kadın tenisçi: Kendimi çok suçlu hissediyorum
Wimbledon 3. tura çıkan Ukraynalı kadın tenisçi: Kendimi çok suçlu hissediyorum
Kabataş Erkek Lisesi 2022 taban puanları yüzdelik dilim en düşük puanı kaç? Kabataş Erkek Lisesi 2022 kontenjan tablosu
Kabataş Erkek Lisesi 2022 taban puanları yüzdelik dilim en düşük puanı kaç? Kabataş Erkek Lisesi 2022 kontenjan tablosu