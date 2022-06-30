30 Haziran altın düşüyor gram 970 liraya göz kırptı! Uzmanı bombayı patlattı böyle devam etmeyecek alım fırsatı var mı?

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 30 Haziran altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışının 0,1 altında 971,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.594 lira, Cumhuriyet altını da 6.510 liradan satılıyor.