30 Haziran altın düşüyor gram 970 liraya göz kırptı! Uzmanı bombayı patlattı böyle devam etmeyecek alım fırsatı var mı?
Dün, altının gram fiyatı, ons altın ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek günü yüzde 0,3 azalışla 972,8 liradan tamamladı. 30 Haziran haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları belli oldu. Altının gram fiyatı, düşüşle başlamasının ardından 971,6 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki uzmanlar düşüş için ne diyor?
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 30 Haziran altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışının 0,1 altında 971,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.594 lira, Cumhuriyet altını da 6.510 liradan satılıyor.
Düşüş eğilimini üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, su dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.815,3 dolardan işlem görüyor.
Analistler, merkez bankaları yetkililerinin enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajları ve güçlenen resesyon endişeleri ile ons altında oynaklığın arttığını söyledi.
Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında altın fiyatları ve piyasalara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu: