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Dünyanın en büyük çikolata fabrikasında salmonella bulundu

Dünyanın en büyük çikolata fabrikasında salmonella bulundu

Dünyanın önde gelen çikolata üreticilerinden Barry Callebaut'un Belçika'daki fabrikasında salmonella bakterisi tespit edildi. Fabrika, dünyanın en büyük çikolata fabrikası olarak biliniyor.

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Firmadan yapılan yazılı açıklamada, Wieze kentindeki fabrikada bakterinin 27 Haziran'da bulunduğu bildirildi. Bunun üzerine 25 Haziran'dan bu yana üretilen çikolataların tümünün satışının durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, bakterinin bulunma nedeninin araştırıldığı, aydınlığa kavuşturulduktan sonra fabrikanın temizlenerek yeniden üretime başlayacağı duyuruldu.

Sputniknews'te yer alan habere göre fabrika, çikolata satışı yapan 73 farklı marka için sıvı çikolata üretiyordu.

Nisan ayında da Ferrero'nun Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikasında, Kinder çikolata ürünlerinde salmonellaya rastlanmış, çok sayıda Avrupa ülkesinde vakalar görülmüştü.

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