Atilla Yeşilada: Ancak ağustasa kadar kurtarır kıyamet gününü ertelemeye çalışıyorlar

Ekonomist Atilla Yeşilada, BDDK düzenlemesinin ekonomiyi kur şokundan ancak ağustosa kadar kurtarabileceğini belirterek “Kıyamet gününü ertelemeye çalışıyorlar” dedi.

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BDDK’nın sistemdeki dövizi elden ele dolaştırarak top çevirdiğini, sistemde yoğun döviz açığı olduğunu ifade eden Ekonomist Atilla Yeşilada, “Kıyamet gününü ertelemeye çalışıyorlar” dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) şirketleri döviz tutmaktan caydırmayı amaçlayan kararı, sene başından bu yana yüzde 24 değer kaybetmiş olan Türk lirasına uzun süreli destek sağlayamadı. Serbest piyasa ekonomisine müdahale olarak yorumlanan düzenleme sonrası hafta başında üç hafta önceki seviyelerine gerileyen dolar yeniden yükselişe geçti.

Döviz açığı büyük

BDDK'nın kredi kısıtlama kararlarını Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'e değerlendiren Ekonomist Atilla Yeşilada, bu düzenlemenin ekonomiyi kur şokundan ancak ağustosa kadar kurtarabileceğini söyledi. Yeşilada, “Sonrası yine 2021 Aralık'ta gösterime giren filmin tekrarı, çünkü sistemde yoğun döviz açığı var. Dışarıdan döviz gelmiyor, getirilemiyor. Erdoğan'a ve geleceğe güveni sıfırlanan vatandaş sürekli alıcı. BDDK, sistemdeki dövizi elden ele dolaştırarak top çeviriyor. Kıyamet gününü ertelemeye çalışıyor” yorumunu yaptı.

Türkiye'de ekonomi politikasını artık BDDK'nın yönettiğini ifade eden Yeşilada, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin finansal istikrarı destekleyici önlemlerin devam edeceğine yönelik açıklamalarına işaret ederek, “Bunun meali basit. Her sabah uyandığımızda BDDK'nın kredi aktarım mekanizması ve bankacılık sistemi üzerinden başka bir finans dışı sektörde serbest piyasanın işleyişine müdahale ettiğini göreceğiz” dedi.

BDDK cuma günü açıkladığı söz konusu düzenleme ile 15 milyon lira karşılığı, yani yaklaşık 900 bin dolar döviz nakit varlığı olan şirketlerin TL kredi kullanımına sınırlama getirdi. Geçen hafta 17.5425 ile 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören dolar, haftanın ilk günü 16.0320 liraya kadar geriledikten sonra dün 16.7131 lirayı test etti.

KKM'nin etkisi 6 ay GES'in 2 gün sürdü

21 Aralık 2021'de açıklanan Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi doları 18.3674 liralık tarihi zirveden döndürdü. KKM ve Merkez Bankası'nın örtülü rezerv satışı (6 ayda 59 milyar dolarlık satış hesaplanıyor) ile TL'nin hızlı değil fakat kademeli şekilde değer kaybettiği bir döneme girildi. Mayıs itibarıyla küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla TL'deki kayıplar hızlandı. Doların 17.3170 lirayı test ettiği 9 Haziran'da bu kez Gelire Endeksli Senet (GES) açıklandı. GES de yatırımcıların beklentisini karşılayamadı ve dolar yükselişine kaldığı yerden devam etti.