BIST 2.388
DOLAR 16,69
EURO 17,42
ALTIN 972,53
HABER /  EKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati duyurdu! Bugün başladı 60 ay vade, 0.99 faizli...

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati duyurdu! Bugün başladı 60 ay vade, 0.99 faizli...

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, konut başına 50 bin liraya kadar finansman imkanı sağlayan, 60 ay vadeli, 0,99 faizli Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'nin bugün başladığını bildirdi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, konut başına 50 bin liraya kadar finansman imkanı sağlayan, 60 ay vadeli, 0,99 faizli Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'nin bugün başladığını bildirdi.

Ayrıntılar gelecek...

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! "Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi"nin detayları belli oldu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
30 Haziran altın düşüyor gram 970 liraya göz kırptı! Uzmanı bombayı patlattı böyle devam etmeyecek alım fırsatı var mı?
Foto Galeri 30 Haziran altın düşüyor gram 970 liraya göz kırptı! Uzmanı bombayı patlattı böyle devam etmeyecek alım fırsatı var mı? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sosyal medya hesaplarına ve maile gelen bu mesaja dikkat! Sakın kanmayın
Sosyal medya hesaplarına ve maile gelen bu mesaja dikkat! Sakın kanmayın
Alman otomobil üreticisi Audi'den Çin'de dev yatırım
Alman otomobil üreticisi Audi'den Çin'de dev yatırım
Kabataş Erkek Lisesi Almanca 2022 taban-tavan puanları 2022 yüzdelik dilim tablosu
Kabataş Erkek Lisesi Almanca 2022 taban-tavan puanları 2022 yüzdelik dilim tablosu
Süleyman Soylu yurt içindeki PKK'lı terörist sayısını açıkladı
Süleyman Soylu yurt içindeki PKK'lı terörist sayısını açıkladı
Sağlıkçılara ücretsiz toplu taşımada bugün son gün! Uzatılsın çağrısı
Sağlıkçılara ücretsiz toplu taşımada bugün son gün! Uzatılsın çağrısı
Oğlunu kaybettiği ırmakta şimdi sel nedeniyle evini yitirme endişesi taşıyor
Oğlunu kaybettiği ırmakta şimdi sel nedeniyle evini yitirme endişesi taşıyor
Wimbledon 3. tura çıkan Ukraynalı kadın tenisçi: Kendimi çok suçlu hissediyorum
Wimbledon 3. tura çıkan Ukraynalı kadın tenisçi: Kendimi çok suçlu hissediyorum
Kabataş Erkek Lisesi 2022 taban puanları yüzdelik dilim en düşük puanı kaç? Kabataş Erkek Lisesi 2022 kontenjan tablosu
Kabataş Erkek Lisesi 2022 taban puanları yüzdelik dilim en düşük puanı kaç? Kabataş Erkek Lisesi 2022 kontenjan tablosu
Afrin'deki büyük katliamın faillerinden üçü yakalandı
Afrin'deki büyük katliamın faillerinden üçü yakalandı
İstanbul Erkek Lisesi 2022 taban puanları kontenjan ve en düşük-en yüksek yüzdelik dilim tablosu
İstanbul Erkek Lisesi 2022 taban puanları kontenjan ve en düşük-en yüksek yüzdelik dilim tablosu