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Temmuz'da elektriğe zam geliyor iddiası! EPDK'dan elektrik fiyatlarına ilişkin flaş açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Temmuz'da elektriğe zam geliyor iddiası! EPDK'dan elektrik fiyatlarına ilişkin flaş açıklama

Elektriğe yeni bir zam mı geliyor? EPDK'dan yapılan son dakika açıklamaya göre, elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan temmuz ayında zam yapılmadığı belirtildi.

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Elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı bildirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan yapılan açıklamaya göre, bugün elektrik tarifelerinin de ele alındığı kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamada, yapılan kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ifade edildi.

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