Motorin benzin ve LPG fiyatları kaç lira? Petrol fiyatları indirimi yiyebilir bir iyi bir kötü haber

TÜRKİYE'de fahiş rakamlara çıkan benzin ve motorin fiyatlarında dolar düşünce indirimler olmaya başladı. 2 lira 50 kuruş indirim yapılan motorine 30 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 84 kuruş daha indirim geldi. Böylece motorin 24 saatte 3 lira 34 kuruş ucuzlamış oldu. Petrol fiyatlarından ise bir iyi bir kötü haber. Fiyatlar yükselirken bugün OPEC'ten gelecek haber düşüş getirebilir. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

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Motorinin litre fiyatı 16 ve 17 Haziran'da yapılan zammın ardından 30 TL'yi aşmıştı. Piyasalardaki gerilemeyle birlikte 28 Haziran'ı 29 Haziran'a bağlayan gece yarısı itibariyle motorinin litre fiyatına 2,50 lira indirim yapıldı. Gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 84 kuruşluk bin indirim daha yansıtıldı. Böylece 24 saat içinde motorinde 3 lira 34 kuruşluk indirim gelmiş oldu. Benzin ve LPG'de ise değişim olmadı.



Türkiye'de dolar kuru 17 liranın altında kalırken Petrol fiyatlarından ise bir iyi bir kötü haber geldi. Benzin, motorin ve LPG zamlarında etkili olan petrol fiyatları son 2 gündür artışta. İyi haber ise bugün yapılacak OPEC toplantısında açıklanacak karar. OPEC petrol arzını yükselttiği taktirde bu fiyatları düşürecek.

30 Haziran 2022 motorin, benzin ve LPG fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 27.26 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,61 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11.97TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 27,25 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,59 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,42 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı 27,35 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,70 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 12,29 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı 27.37 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 26,75 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 12,09 TL