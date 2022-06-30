Ankaragücü Galatasaray'ın yıldızı için harekete geçti

Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü transfer çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Olimpiu Morutan için harekete geçen Başkent ekibi, Okan Buruk'un da kiralanması için onay verdiği yıldız ismi kadrosuna katmak istiyor.

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Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Olimpiu Morutan'ın gelişmesi ve düzenli olarak forma giymesi için kiralanması planlanıyor…

Sürpriz görüşme

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da kiralanması için onay verdiği Morutan'ın menajerinin de önümüzdeki günlerde Ankaragücü ile yapılacak görüşmelerde yer alması bekleniyor.

Beklenti halen büyük

Bonservisine 3.5 milyon Euro ödenen ve Aslan'da 4 yıl daha anlaşması bulunan Rumen oyuncudan halen beklentinin büyük olduğu biliniyor. Sarı kırmızılı Yönetimin kiralayacağı oyuncusu için "11'de oynama garantisi" isteyeceği de konuşuluyor.

Geçen sezon başında transfer edilen Morutan bir türlü istenilen performansı sergileyememiş ve sonrasında ise mental problemler yaşamıştı. 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu transfer edildiği ilk dönemde maçlara ilk 11'de başlasa da ilerleyen dönemlerde kadrodan kesilmişti.

Galatasaray, geçen sezonun başında Morutan için 3.5, Cicaldau için ise 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Sarı-kırmızılılar toplamda 10 milyon Euro bonservis ödediği iki yıldızdan beklediği performansı alamamıştı.