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Meteoroloji'den iki ile kritik uyarı! Yine sel olabilir aman dikkat

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteoroloji'den iki ile kritik uyarı! Yine sel olabilir aman dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden az önce kritik bir uyarı daha geldi. Ankara ve Eskişehir'de yaşayanlar dikkat! Yer yer kuvvetli olacak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirebilir. İşte yapılan açıklama...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eskişehir ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bugün Eskişehir'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Ankara'daki sağanak ve gök gürültülü sağanağın da yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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