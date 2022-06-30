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Eskişehir'deki dehşete düşüren olay! Gökhan'ı darp edip 3. kattan atmışlar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'deki dehşete düşüren olay! Gökhan'ı darp edip 3. kattan atmışlar

ESKİŞEHİR'de alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma korkunç bitti. Evine gelen 3 kişi tarafından darp edilen GÖkhan Kısacık'ın darp edilip 3. kattan atıldığı iddia edildi. Şüpheliler saklandıkları yerde yakalandı.

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ESKİŞEHİR’de bir kişinin ölümüyle, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın şüphelisi olarak tespit edilen 3 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, İstiklal Mahallesi Demirciler Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Binanın 3. katındaki dairesinde Sırrı S.(60) ile yaşayan Gökhan Kısacık (26), evine gelen Emine B. (27), Mert E. (26) ve Mesut T. (35) arasında ‘alacak verecek’ meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda evine gelen 3 kişi tarafından darp edilen Gökhan Kısacık'ın camdan aşağı atıldığı iddia edildi.

Darp edildikten sonra binanın 3. katından aşağı atıldığı iddia edilen ve ağır yaralanan Gökhan Kısacık, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 26 yaşındaki Gökhan Kısacık, hayatını kaybetti.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince oluşturulan özel ekip tarafından çalışma başlatıldı. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin gidebilecekleri adresleri takibe alan ekipler, Emine B, Mert E. ile Mesut T.’yi saklandıkları evlerde yakaladı.
Hayatını kaybeden Gökhan Kısacık’ın yanında bulunan 60 yaşındaki Sırrı S.’nin yaralandığı öğrenilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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