BIST 2.410
DOLAR 16,69
EURO 17,36
ALTIN 967,62
HABER /  EKONOMİ

Kredi kartı ve banka kartı temassız ödeme limitleri yeniden yükseltildi

Kredi kartı ve banka kartı temassız ödeme limitleri yeniden yükseltildi

Kredi kartı ve banka kartlarındaki temassız ödeme limiti bir kez daha yükseltildi. Limit artırımı 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak. En son 500 liraya çıkartılan limit 750 lira olarak güncelleniyor.

Abone ol

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), banka ve kredi kartlarındaki temassız ödeme limitlerinde değişikliğe gitti.

Hürriyet'te yer alan habere göre kredi kartı ve banka kartlarında 500 lira olan limit, yüzde 50 artışla 750 liraya çıkartıldı.

Temassız ödeme limiti en son 1 Şubat 2022'de güncellenmiş ve 500 liraya yükseltilmişti. 750 liraya yükselen temassız ödeme limiti böylece yüzde 50 oranında artmış oldu.

Temassız ödeme nedir?
Temassız ödeme, kullanıcı ödeme aracı (kredi kartları, banka kartları, akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazlar da dahil), ve POS cihazı arasında temas olmadan yapılan ödeme işlemlerine verilen isimdir. Temassız ödeme işleminde, kullanıcı temassız kartını veya temassız ödeme yapabilen (NFC özellikli) telefonunu işyeri POS cihazına yakın mesafede (maksimum 4 santimetre uzaklık) tutar ve ödeme bilgileri kablosuz olarak (radyo frekansı ile tanımlama - RFID) gönderilir.

Temassız ödeme kabul eden işyerlerinde POS cihazının üzerinde temassız dalga işareti ve/veya «Contactless» ifadesi yer alır.

ÖNCEKİ HABERLER
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 12 kişi öldü
Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 12 kişi öldü
Son 10 günde Türkiye'ye kaçak girmeye çalışanların 29'u örgüt mensubu çıktı
Son 10 günde Türkiye'ye kaçak girmeye çalışanların 29'u örgüt mensubu çıktı
Tokat’ta minibüs uçuruma yuvarlandı ölen 4 kişinin ismi belli oldu biri çocuk
Tokat’ta minibüs uçuruma yuvarlandı ölen 4 kişinin ismi belli oldu biri çocuk
NATO zirvesi ikinci gününde Stoltenberg'den flaş açıklamalar Türkiye detayı da var
NATO zirvesi ikinci gününde Stoltenberg'den flaş açıklamalar Türkiye detayı da var
Juventus, üç futbolcusuyla yollarını ayırdı Dybala dönemi sona erdi
Juventus, üç futbolcusuyla yollarını ayırdı Dybala dönemi sona erdi
TFF Yönetim Kuruluna seçilmişti! Göztepe'deki görevinden ayrıldı
TFF Yönetim Kuruluna seçilmişti! Göztepe'deki görevinden ayrıldı
Ordu'da korkunç olay! 17 yaşındaki çocuk 15 yaşındaki kardeşini öldürdü
Ordu'da korkunç olay! 17 yaşındaki çocuk 15 yaşındaki kardeşini öldürdü
Maymun çiçeği koronavirüs gibi bulaşacak mı? Bilim Kurulu eski üyesi Alpay Azap uyardı
Maymun çiçeği koronavirüs gibi bulaşacak mı? Bilim Kurulu eski üyesi Alpay Azap uyardı
Adana'da bulunan 1 milyar dolarlık petrolle ilgili Eski TPAO müdürü Balkaş'dan olay sözler
Adana'da bulunan 1 milyar dolarlık petrolle ilgili Eski TPAO müdürü Balkaş'dan olay sözler