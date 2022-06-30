Kredi kartı ve banka kartı temassız ödeme limitleri yeniden yükseltildi

Kredi kartı ve banka kartlarındaki temassız ödeme limiti bir kez daha yükseltildi. Limit artırımı 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak. En son 500 liraya çıkartılan limit 750 lira olarak güncelleniyor.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), banka ve kredi kartlarındaki temassız ödeme limitlerinde değişikliğe gitti.

Hürriyet'te yer alan habere göre kredi kartı ve banka kartlarında 500 lira olan limit, yüzde 50 artışla 750 liraya çıkartıldı.

Temassız ödeme limiti en son 1 Şubat 2022'de güncellenmiş ve 500 liraya yükseltilmişti. 750 liraya yükselen temassız ödeme limiti böylece yüzde 50 oranında artmış oldu.

Temassız ödeme nedir?

Temassız ödeme, kullanıcı ödeme aracı (kredi kartları, banka kartları, akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazlar da dahil), ve POS cihazı arasında temas olmadan yapılan ödeme işlemlerine verilen isimdir. Temassız ödeme işleminde, kullanıcı temassız kartını veya temassız ödeme yapabilen (NFC özellikli) telefonunu işyeri POS cihazına yakın mesafede (maksimum 4 santimetre uzaklık) tutar ve ödeme bilgileri kablosuz olarak (radyo frekansı ile tanımlama - RFID) gönderilir.

Temassız ödeme kabul eden işyerlerinde POS cihazının üzerinde temassız dalga işareti ve/veya «Contactless» ifadesi yer alır.