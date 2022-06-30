BIST 2.410
DOLAR 16,69
EURO 17,36
ALTIN 967,62
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 12 kişi öldü
Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 12 kişi öldü
Bakan Kirişci duyurdu: Buğday ve arpa alım fiyatında değişiklik
Bakan Kirişci duyurdu: Buğday ve arpa alım fiyatında değişiklik
Tokat’ta minibüs uçuruma yuvarlandı ölen 4 kişinin ismi belli oldu biri çocuk
Tokat’ta minibüs uçuruma yuvarlandı ölen 4 kişinin ismi belli oldu biri çocuk
Olay vurgun iddiası! Antalya'da 354 dairelik siteye kayyum atandı
Olay vurgun iddiası! Antalya'da 354 dairelik siteye kayyum atandı
Juventus, üç futbolcusuyla yollarını ayırdı Dybala dönemi sona erdi
Juventus, üç futbolcusuyla yollarını ayırdı Dybala dönemi sona erdi
TFF Yönetim Kuruluna seçilmişti! Göztepe'deki görevinden ayrıldı
TFF Yönetim Kuruluna seçilmişti! Göztepe'deki görevinden ayrıldı
Ordu'da korkunç olay! 17 yaşındaki çocuk 15 yaşındaki kardeşini öldürdü
Ordu'da korkunç olay! 17 yaşındaki çocuk 15 yaşındaki kardeşini öldürdü
Maymun çiçeği koronavirüs gibi bulaşacak mı? Bilim Kurulu eski üyesi Alpay Azap uyardı
Maymun çiçeği koronavirüs gibi bulaşacak mı? Bilim Kurulu eski üyesi Alpay Azap uyardı
Adana'da bulunan 1 milyar dolarlık petrolle ilgili Eski TPAO müdürü Balkaş'dan olay sözler
Adana'da bulunan 1 milyar dolarlık petrolle ilgili Eski TPAO müdürü Balkaş'dan olay sözler
Putin'den Boris Johnson'ın "kadın olsaydı'' sözüne olay cevap
Putin'den Boris Johnson'ın "kadın olsaydı'' sözüne olay cevap