BIST 2.369
DOLAR 16,67
EURO 17,33
ALTIN 970,18
HABER /  SPOR

Juventus, üç futbolcusuyla yollarını ayırdı Dybala dönemi sona erdi

Juventus, üç futbolcusuyla yollarını ayırdı Dybala dönemi sona erdi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Arjantinli oyuncu Paulo Dybala, İspanyol golcü Alvaro Morata ve İtalyan futbolcu Federico Bernardeschi ile yollarını ayırdı.

Abone ol

Siyah-beyazlı kulüp, üç futbolcusuyla vedalaştığını sosyal medya hesaplarından her biri için ayrı ayrı yaptığı "Teşekkürler" yazılı paylaşımla duyurdu. Tecrübeli isimlere bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.

Juventus'ta forma giydiği 7 yıl boyunca 293 maça çıkıp, 115 gol atan 12 kez kupa kaldıran Dybala'nın genç yetenek olarak geldiği siyah-beyazlı kulüpten büyük bir oyuncu olarak kariyerini Torino’dan uzaklarda sürdürmek için ayrıldığı belirtildi.

İlk kez 2014-2016 döneminde Juventus’a gelen daha sonra 2020 yılında 2 yıllığına Atletico Madrid’den kiralanan İspanyol golcü Alvaro Morata’nın da kiralık sözleşmesinin sona erdiği ve İspanya temsilcisine döneceği kaydedildi. Morata, Juventus'taki ikinci döneminde önceki dönemin aksine hiç lig şampiyonluğu kazanamazken, sadece 1 İtalya Kupası, 1 de İtalya Süper Kupası sevinci yaşadı.

Son 5 sezondur siyah-beyazlı formayı 183 maçta giyen Bernardeschi'nin de 3 Serie A, 2 İtalya Kupası ve 2 de İtalya Süper Kupası zaferinden sonra takımdan ayrıldığı ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
TFF Yönetim Kuruluna seçilmişti! Göztepe'deki görevinden ayrıldı
TFF Yönetim Kuruluna seçilmişti! Göztepe'deki görevinden ayrıldı
Ordu'da korkunç olay! 17 yaşındaki çocuk 15 yaşındaki kardeşini öldürdü
Ordu'da korkunç olay! 17 yaşındaki çocuk 15 yaşındaki kardeşini öldürdü
Adana'da bulunan 1 milyar dolarlık petrolle ilgili Eski TPAO müdürü Balkaş'dan olay sözler
Adana'da bulunan 1 milyar dolarlık petrolle ilgili Eski TPAO müdürü Balkaş'dan olay sözler
Putin'den Boris Johnson'ın "kadın olsaydı'' sözüne olay cevap
Putin'den Boris Johnson'ın "kadın olsaydı'' sözüne olay cevap
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 2022 taban-tavan puanları 2022 yüzdelim dilim sıralaması
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 2022 taban-tavan puanları 2022 yüzdelim dilim sıralaması
İtalya'da hükümet karıştı İtalya Başkananı Draghi NATO zirvesinden apar topar ayrıldı
İtalya'da hükümet karıştı İtalya Başkananı Draghi NATO zirvesinden apar topar ayrıldı
Avcılar'da 28 yaşındaki Dilan'ın sır ölümü! 2 gündür yalnızdı...
Avcılar'da 28 yaşındaki Dilan'ın sır ölümü! 2 gündür yalnızdı...
Cağaloğlu Anadolu Lisesi 2022 yüzdelik dilim taban-tavan puan sıralaması
Cağaloğlu Anadolu Lisesi 2022 yüzdelik dilim taban-tavan puan sıralaması
Yunan basınından Erdoğan itirafı: Ülkesine galibiyetle dönüyor
Yunan basınından Erdoğan itirafı: Ülkesine galibiyetle dönüyor
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! LGS tercih başvuruları için tarih belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! LGS tercih başvuruları için tarih belli oldu