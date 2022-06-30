TFF Yönetim Kuruluna seçilmişti! Göztepe'deki görevinden ayrıldı

Göztepe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kuruluna seçilen başkan vekili Talat Papatya'nın görevinden ayrıldığını bildirdi.Abone ol
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 8 yıldır başkan vekili olarak görev yapan Talat Papatya'nın, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna seçilmesinden sonra görevinden ayrıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, görev aldığı süre boyunca kulübe verdiği emeklerden dolayı Papatya'ya teşekkür edilerek, kendisine Türk futbolunun gelişimi için üstlendiği yeni görevinde başarılar dilendi.