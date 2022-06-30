Adana'da bulunan 1 milyar dolarlık petrolle ilgili Eski TPAO müdürü Balkaş'dan olay sözler

ADANA'da 1 milyar dolar değerinde petrol bulunduğu belirtilen tarlaya ilişkin çok konuşulacak açıklamalar Eski TPAO müdürü Özer Balkaş'dan geldi. Balkaş, "Ne yazık ki siyasi amacı dışında başka bir önem taşımıyor. " dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan " Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz ekonomik değere sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır" sözleriyle petrol müjdesi vermişti.

Eski TPAO Genel Müdürlüğü, Arama Grubu ve Yurt Dışı Projeler Grup Başkanı, Yüksek Jeoloji Mühendisi Özer Balkaş, Erdoğan'ın müjdesi hakkında çarpıcı iddiada bulundu.

“Sözün bittiği yer, çok üzüldüm…”

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Balkaş'ın açıklamalarını köye yazısına taşıdı:

"1998 Ceyhan depreminden sonra bin 500 metre derine inen yabancı şirketlerin petrol bulamadıklarını söyledikleri vurgulandı. TPAO'nun kapanan bu sahalarda son 2 yıldır sürdüğü aramalar sonucu söz konusu petrol rezervini keşfettiği belirtiliyor. “Yerli ve milli” örtüsü şüphesiz en çok enerji sektörüne yakışıyor.

“Ancak” diye devam eden aynı haberlerde TPAO'nun Ceyhan'daki petrol keşfini bin 350 metre derinlikte gerçekleştiği kaydediliyor. Erdoğan'ın verdiği rakam 358-425 metreydi… İki rakam arasında yaklaşık 1000 (yazıyla bin) metre fark var.

Derinlik neden önemli?

Yanıtı eski TPAO Genel Müdürlüğü, Arama Grubu ve Yurt Dışı Projeler Grup Başkanı, Yüksek Jeoloji Mühendisi Özer Balkaş'tan alıyorum. Balkaş; “Sözün bittiği yer, çok üzüldüm…” diyor. 39 yıl boyunca TPAO'nun yönetici kadroları arasında yer alan ve kurumdan 2014 yılında emekliye ayrılan Balkaş, “Adana'da 2 kuyuda petrol şovu olması son derecede olağan” dedikten sonra, petrol aramalarıyla ilgili teknik bir bilgi paylaşıyor.

Balkaş; “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ‘Adana'da 2 yüksek kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 tane daha sondaj kuyusu açarak 10 kuyuda çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz' ifadeleri, ne yazık ki siyasi amacı dışında başka bir önem taşımıyor” diyor.

"Sığ derinliklere göç ederse tam tersi olumsuz yönde etkilenirler"

Petrol keşfi yapılan kuyuların derinliği ile ilgili ortaya çıkan çelişkili rakamları sorduğumda “Petrollerin özellikleri; göç nedeniyle olumlu etkilenir (American Petroleum Institute-API gravitesi artar, sülfür içeriği indirgenir), fakat Erdoğan'ın açıklamasında olduğu gibi 350-450 metre gibi sığ derinliklere göç ederse tam tersi olumsuz yönde etkilenirler ve göç yollarındaki su ile temas nedeniyle hafif uçlarını kaybederler” değerlendirmesi yapıyor.

Buna bağlı olarak, petrollerin; kaynak kayadan petrol kapanındaki rezervuara olan seyahati sonrasında, kapanda tutuklu kalmasını ve yüzeye yakın seviyelere sızmamasını tercih ettiklerini ekliyor.

2017 yılından bu yana TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Melih Han Bilgin'den “petrol müjdesi” haberlerine henüz bir katkı gelmedi.

Bilgin'in 4 Haziran 2022 tarihli demecinde ifade ettiği, “2019'da, petrol ve doğalgaz sektöründeki yatırım toplamı 560 milyar dolar iken, 2020 yılında pandemi sonrası etkiyle beraber 400 milyar dolara düştü. Kısacası sektörün 160 milyar dolarlık yapmadığı bir yatırım var” sözleri saha seçiminin ne kadar kritik bir noktada olduğunu hatırlatıyor.