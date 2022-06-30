Ordu'da korkunç olay! 17 yaşındaki çocuk 15 yaşındaki kardeşini öldürdü
ORDU'dan son gelen haber feci! Ağabeyinin tabancayla kazara vurduğu ileri sürülen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Abone ol
İddiaya göre, Çaybaşı ilçesindeki evlerinde sabah saatlerinde T.A'nın (17) oynadığı babasına ait ruhsatsız tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, kardeşi E.A'ya (15) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
E.A'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
T.A. ise işlemler için jandarmaya götürüldü.
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