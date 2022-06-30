İlk sırayı gören hayrete düştü! Bakın Türkiye'nin en popüler oyuncusu kim oldu
IMDb Startmetre listesine göre Türkiye'nin en popüler oyuncuları güncellendi. Ekranların sevilen dizilerinde yer alan oyuncuların yer aldığı listede birbirinden ünlü isimler bulunuyor. 25 popüler ismin yer aldığı listede Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner, Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'i Kaçak'ın Mehmet'i Engin Akyürek'i hüsrana uğratarak zirveye yerleşen isim ise herkesi şoke etti.
Her yıl güncellenen IMDb Starmetre Türkiye listesinde birbirinden ünlü 25 isim yer alıyor. Ekranlarda ve sinemada görmeye alışık olduğumuz o isimler popülerlik sırasına göre listede numaralandırılıyor. Birbirinden ünlü isimlerin bulunduğu listede Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit, Kuş Uçuşu ve Mezarlık yıldızı Birce Akalay, Kaçak'ın Mehmet'i Engin Akyürek'i, Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner'i, Demet Özdemir ve Hande Erçel'i hüsrana uğratarak, ilk sıraya yerleşen isim ise herkesi şoke etti. İşte Türkiye'nin en popüler 25 oyuncusu...
Ekranların sevilen yüzü İrem Sak, sırayı sonuncu olarak karşılıyor.
Başarılı projelerde rol alan sinemanın sevilen yüzü Farah Zeynep Abdullah 24. sırada yer alıyor.
Özge Gürel sırayı 23 numaradan karşılıyor...