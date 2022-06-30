İlk sırayı gören hayrete düştü! Bakın Türkiye'nin en popüler oyuncusu kim oldu

Her yıl güncellenen IMDb Starmetre Türkiye listesinde birbirinden ünlü 25 isim yer alıyor. Ekranlarda ve sinemada görmeye alışık olduğumuz o isimler popülerlik sırasına göre listede numaralandırılıyor. Birbirinden ünlü isimlerin bulunduğu listede Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit, Kuş Uçuşu ve Mezarlık yıldızı Birce Akalay, Kaçak'ın Mehmet'i Engin Akyürek'i, Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner'i, Demet Özdemir ve Hande Erçel'i hüsrana uğratarak, ilk sıraya yerleşen isim ise herkesi şoke etti. İşte Türkiye'nin en popüler 25 oyuncusu...