Bakan Kirişci duyurdu: Buğday ve arpa alım fiyatında değişiklik

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TMO hububat alım fiyatlarının güncellendiğini belirtti. TMO, buğday alım fiyatını ton başına 400 TL artırdı. Arpa alım fiyatı ise ton başına 200 TL artırıldı.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından 2022 dönemi hububat alım fiyatlarındaki değişikliğe ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TMO, buğday alım fiyatını ton başına 400 TL artırdı. Arpa alım fiyatı ise ton başına 200 TL artırıldı.

Ürünlerini 1 Eylül'e kadar TMO'ya satan çiftçilere buğday için ton başına 1000 TL, arpa için ton başına 500 TL prim verilecek."