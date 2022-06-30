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Son 10 günde Türkiye'ye kaçak girmeye çalışanların 29'u örgüt mensubu çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Son 10 günde Türkiye'ye kaçak girmeye çalışanların 29'u örgüt mensubu çıktı

MSB yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 31 kişiden 29’unun terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı

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Milli Savunma Bakanlığı, son 10 günde yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 31 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahıslardan 29’unun farklı terör örgütlerinin mensubu olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Son 10 günde Edirne, Hatay, Şanlıurfa, Iğdır ve Şırnak hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 31 şahıs, hududu geçemeden yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 16’sının FETÖ, 11’inin PKK ve 2’sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.

msb
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