TMO hububat alım fiyatları güncellendi buğdayda ton başına 400 TL artırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alım fiyatları ton başına buğdayda 400, arpada ise 200 TL artırıldı. Hububat alım primleri temmuz ayından itibaren ödenecek.

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Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından TMO hububat alım fiyatlarının güncellendiği açıklandı.

Hububat hasadının bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 20’ler seviyesinde olduğu belirtilen açıklamada, hasadın yağış rejimindeki kaymalar sebebiyle birçok bölgede normale göre yaklaşık 2-3 hafta ötelendiği belirtildi. Hasat edilen ürünlerin büyük bir kısmının halen üretici elinde olduğu ve ticarete konu edilmediğinin gözlenmekte olduğu vurgulanan açıklamada, “Bakanlığımız ve Toprak Mahsulleri Ofisimiz tarafından iç ve dış piyasa gelişmeleri yakından takip edilmekte olup, TMO alım fiyatlarının ton başına buğdayda 400 lira, arpada ise 200 lira artırılmasına ve hububat alım primlerinin temmuz ayından itibaren ödenmesine karar verilmiştir” denildi.

Ayrıca açıklamada haziran ayında TMO’ya ürün teslim eden üreticilerin primlerinin temmuzda; temmuz ve ağustos aylarında ürün teslim eden üreticilerin prim ödemelerinin ise takip eden ay içinde yapılacağı bildirildi. Bakanlık tarafından üreticilere “Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından buğday için bin lira/ton, arpa için 500 lira/ton olarak ödenecek hububat alım priminden üreticilerimizin yararlanmaları için ürünlerini en geç 1 Eylül 2022 tarihine kadar TMO’ya satmış olmaları gerekmektedir” uyarısı yapıldı.

TMO’ya bugüne kadar ürün teslim etmiş olan tüm üreticilerin artırılan yeni alım fiyatlarından faydalanacağı kaydedilen açıklamada, geriye dönük fiyat farkı ödemelerinin ise temmuz ayında üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilerin emeklerinin karşılığının verilmesi için tüm gayretin gösterildiği ifade edilerek, üreticilere bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulunuldu.

2022 dönemi güncellenen TMO fiyatları

İkinci grup makarnalık buğdayın TMO alım fiyatı ton başına 6 bin 900 TL olarak açıklanırken, sert ekmeklik ikinci grup buğdayın alım fiyatınınsa ton başına 6 bin 450 TL olduğu aktarıldı. Her ikisinin "hububat alım primi”nin ton başına bin TL olduğu ifade edildi. İkinci grup arpanın TMO alım fiyatının ton başına 5 bin 700 TL olduğu kaydedilirken, ikinci grup arpanın hububat alım priminin 500 TL olduğu belirtildi.