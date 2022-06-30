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Starbucks'a bir yılda üçüncü kez zam geldi! İşte yeni kahve fiyatları

Starbucks'a bir yılda üçüncü kez zam geldi! İşte yeni kahve fiyatları

Starbucks'ta kahve fiyatları bir yılda üçüncü kez zamlandı. Küresel piyasalarda çekirdek kahvenin fiyatı artmaya devam ederken Türkiye'de hammadde ve gider fiyatlarının da etkisiyle yükselen enflasyon kahve zincirini de vurdu.

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Türkiye'de 500'den fazla şubesi bulunan dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, fiyatlarına bir kez daha zam daha yaptı. 

Starbucks'tan resmi bir açıklama yapılmazken, bugün itibarıyla kahve fiyatlarının yaklaşık yüzde 20 oranında arttığı görüldü.

Artan maliyet fiyatlarıyla yapılan zamla birlikte, Starbucks yılın başından beri üçüncü kez zam yapmış oldu. 

Online sipariş platformları üzerinden ise fiyatlar değişkenlik gösteriyor.

Bugünden itibaren geçerli olan yeni fiyatlandırmada en ucuz kahve (espresso) 16 liraya yükseldi. 

Bazı kahvelerin küçük boy fiyatları şöyle:

Filtre kahve: 18,50 TL
Türk Kahvesi: 19.50
Americano: 21,50 TL
Latte: 25,50 TL 
Flat White: 26 TL
Mocha: 34,50

Yazın en çok tercih edilen içeceklerden olan frappuccinoların fiyatı ise 33,50'den başlıyor

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