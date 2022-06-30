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Merkez Bankası rezervleri açıklandı Para Politikası Kurulu'nda liralaşma vurgusu

Merkez Bankası rezervleri açıklandı Para Politikası Kurulu'nda liralaşma vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 24 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 908 milyon dolar artarak 101 milyar 936 milyon dolara çıktı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 24 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 908 milyon dolar artarak 101 milyar 936 milyon dolara çıktı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 24 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 894 milyon dolar artarak 60 milyar 342 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 17 Haziran'da 59 milyar 449 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 14 milyon dolar artışla 41 milyar 580 milyon dolardan 41 milyar 594 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 908 milyon dolar artarak 101 milyar 28 milyon dolardan 101 milyar 936 milyon dolara yükseldi.

Liralaşma vurgusu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, para politikasında liralaşma odaklı bir yaklaşımın sergilenmeye devam edileceği belirtilerek, "Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Kurul, güçlendirdiği makroihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacaktır" denildi.

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