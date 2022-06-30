BIST 2.423
DOLAR 16,68
EURO 17,40
ALTIN 974,70
HABER /  EKONOMİ

Son 24 saatte çok sert düşüş! Bitcoin resmen çakıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Son 24 saatte çok sert düşüş! Bitcoin resmen çakıldı

Yatırımcıların, yüksek enflasyon konusundaki endişeleri devam ederken, en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı yeniden 19 bin doların altına düştü.

Abone ol

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 4,74 düşerek 856 milyar doların altına indi.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, makroekonomik endişeler ve yüksek profilli kripto şirketlerinde görülen likidite krizinin baskısı altında kaldı. Geçici de olsa 19 bin doların altına inen Bitcoin'in fiyatı, daha sonra toparlanarak 19 bin doları aştı.

Son 7 günde yüzde 8 değer kaybı
Bitcoin'in son 7 gündeki değer kaybı yüzde 8'e yaklaştı. Bitcoin'in piyasa değeri de 370 milyar doların altına indi.

Bitcoin, bu yıl yaklaşık yüzde 58 düştü. Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yüzde 72 değer kaybetti.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 7'den fazla değer kaybederek 1.032 dolar seviyesine indi.

Analistler, yüksek enflasyon, artan faiz oranları, likidite krizi ve ekonomilerdeki resesyon endişelerinin kripto para piyasasında baskı oluşturduğunu belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
2022 Temmuz Asgari ücreti saat kaçta ne zaman açıklanacak? Asgari ücret kaç lira belli oldu gibi
2022 Temmuz Asgari ücreti saat kaçta ne zaman açıklanacak? Asgari ücret kaç lira belli oldu gibi
Eskişehir'deki dehşete düşüren olay! Gökhan'ı darp edip 3. kattan atmışlar
Eskişehir'deki dehşete düşüren olay! Gökhan'ı darp edip 3. kattan atmışlar
Yarın Asgari ücret 2022 temmuz zammı kaç lira oldu açıklanacak! Asgari ücret için 4 farklı rakam
Yarın Asgari ücret 2022 temmuz zammı kaç lira oldu açıklanacak! Asgari ücret için 4 farklı rakam
Merkez Bankası rezervleri açıklandı Para Politikası Kurulu'nda liralaşma vurgusu
Merkez Bankası rezervleri açıklandı Para Politikası Kurulu'nda liralaşma vurgusu
2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Hicri takvim 2023 ayları sırası
2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Hicri takvim 2023 ayları sırası
Starbucks'a bir yılda üçüncü kez zam geldi! İşte yeni kahve fiyatları
Starbucks'a bir yılda üçüncü kez zam geldi! İşte yeni kahve fiyatları
Yaşar Acar Fen Lisesi 2022 taban-tavan fiyatları yüzdelik dilim
Yaşar Acar Fen Lisesi 2022 taban-tavan fiyatları yüzdelik dilim
Kayseri'de feci kaza! 50 metre sürüklendi
Kayseri'de feci kaza! 50 metre sürüklendi
Kredi kartı ve banka kartı temassız ödeme limitleri yeniden yükseltildi
Kredi kartı ve banka kartı temassız ödeme limitleri yeniden yükseltildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi