2022 Temmuz Asgari ücreti saat kaçta ne zaman açıklanacak? Asgari ücret kaç lira belli oldu gibi

Asgari ücret 2022 Temmuz zammı ne kadar oldu 1 Temmuz 2022 cuma günü açıklanacak. Asgari Ücret Tespit komisyonu yeni asgari ücretin açıklanmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bıraktı. Erdoğan'ın cuma günü asgari ücretin kaç lira olduğunu açıklaması bekleniyor. Henüz resmi kaynaklardan yeni asgari ücretin saat kaçta açıklanacağı ilan edilmedi.

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TÜRKİYE artan enflasyon sebebiyle uzun yıllar sonra ilk kez asgari ücrete ara zam yapıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 29 Haziran 2022 çarşamba günü yaptığı ilk toplantıda bir uzlaşmaya varıldı. O uzlaşmada yeni asgari ücretin 1 Temmuz 2022 itibariyle geçerli olması ve vergi muafiyetinin devamıydı. Bugün Asgari Ücret Tespit komisyonu saat 15.30'da ikinci toplantı için biraraya geldi. Komisyon yeni asgari ücreti netleştirecek.

Temmuz 2022 Asgari ücreti ne zaman açıklanacak? : Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücret için bir karara varsa da bugünaçıklamayacak. Temmuz 2022 asgari ücretinin açıklanmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bırakacaklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise NATO zirvesinden dönüşünde yani 1 Temmuz 2022 cuma günü yeni asgari ücreti açıklayacak. Yeni asgari ücretin açıklanacağı saatin cuma günü resmi kaynaklar tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? İhtimaller neler?

Asgari ücrete ara zam için yüzde 20 ile yüzde 25 seçenekleri ön plana çıkıyor. Eğer zam oranı yüzde 35 ya da 40 olursa rakam 6 bin liraya yaklaşacak. Asgari Ücret için zam ihtimalleri şöyle:

- Brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapıldığında asgari ücret brüt 6004.80 lira, net 5104.08 liraya çıkacak.

- Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 lira, net 5316.75 lira, yüzde 30 artışla brüt 6505.40 lira, net 5742.09 liraya çıkacak.

- Asgari ücrette yüzde 35 artışla da brüt 6755.40 lira, net 5742.09 liraya yükselecek.

- Yüzde 40 artışla 5.954 lira olacak. Asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yenilenecek.