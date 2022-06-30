Emre Belözoğlu'ndan Jorge Jesus sözleri: Sadece bir teknik adamın gelmesiyle başarı da gelmiyor

Emre Belözoğlu, katıldığı bir televizyon kanalında Başakşehir gündeminin yanı sıra, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Arda Güler ve Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Burdur'a gelen ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalara start veren Medipol Başakşehir, ilk yaptığı açıklamada "Bizim geçen seneden oturmuş bir düzenimiz var. İyi bir oyuncu grubumuz var. Puansal anlamda geldiğimiz günden itibaren daha iyisini yapabilirdik ama iyi puan topladık. Avrupa kupaları hedefimize ulaştık. Oraya da gitmek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz sezonu 65 puanla 4. sırada tamamlayarak Avrupa Kupaları'na katılma hakkı kazanan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu beIN Sport'un konuğu oldu. Gerçekleştirilen söyleşide dikkat çeken ifadeler kullanan Belözoğlu Başakşehir'deki serüvenini ve birçok konuya değindi.

Galatasaray mücadelesinde 16 yaşındaki genç oyuncu Efe Arda'ya şans verdiği hatırlatılan Emre Belözoğlu "Genç oyunculara güvendiğinizi hissetmek çok önemli benim anlayışımda. Futbolcuyken de bu böyleydi. Efe Arda gencecik 16 yaşında bir genci biz çok önemli bir maçta Galatasaray gibi büyük bir takıma karşı oynattık ve o da çok iyi bir oyun ortaya koydu. Bize zaten antrenmanlarda bunları hissettiriyordu, hiç düşünmedik." şeklinde konuştu.

Arda Güler oynatılmalı

Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük yaptığı dönemde Arda Güler'in gelişimine dair az da olsa katkım olmuştur diyen Belözoğlu "Arda'nın gelişim sürecinde az da olsa benim de katkım olduysa ne mutlu bana o dönem Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük görevi yapıyordum Tahir hoca ile beraber... Tabi Fenerbahçe'ye kazandırılma süreci de var. Bir oyuncunun gündeme gelmesi, bir oyuncunun ortaya çıkmasında tek bir kişinin bir olayı sahiplenmesini çok doğru bulmuyorum. Sevmiyorum kelimesi az kalıyor, nefret ediyorum.Çünkü herkes iyi olan başarılı olan her şeyi sahiplenme derdinde." dedi.

"Arda çok değerli, yetenekli bir futbolcu, onun gelişimi için çok doğru planlanması gerek bir süreç var önünde doğru hareket etmesi gerekiyor. Ailesinin, çevresinin çok etkisi olacaktır. Fenerbahçe'nin onu oynatma oynatmama ya da gelen teknik ekibin oynatmama durumları da oyuncunun gelişimine çok etkili oluyor. Ben onun çok akıllı olduğunu bildiğimden, Arda ile alakalaı inşallah ülkemizi Avrupa'da temsil edebilecek büyük bir yetenek olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus sözleri

Eski takımı Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'a dair de konuşan başarılı çalıştırıcı, "Onlar da bizden daha önce sezonu açtılar, onların da Avrupa Kupası maçları var, Fenerbahçe bence çok iyi ve olabilecek en doğru teknik adamı getirdi. Çok hücumcu Fenerbahçe'nin genlerine uygun bir teknik adam ama sadece bir teknik adamın gelmesiyle başarı da gelmiyor. Bazen Fenerbahçe'nin içinde, hem oyuncu hem teknik adam hem sportif direktörlük görevi yaptığım için, sanki bir doğru taş bütün her şeyin doğru olduğunu gösteriyormuş gibi bir hava oluşturabiliyor Fenerbahçe'de ne yazık ki. Beklentiler çok yüksek, senelerdir kupa hasreti var. Sabretmek gerekiyor, sabırlı olmak gerekiyor başarıların oluşmasında anlık, günlük başarıların oluşmasında bile bir sabır var... Sabırlı ve inandıkları kişilerin arkasında dururlarsa Fenerbahçe için çok doğru bir teknik adam var Fenerbahçe'nin başında."

Transferi canlı yayında açıkladı

Takımın transfer politikasına dair de konuşan Belözoğlu, "Ekonomik durumumuz müsait ettiği ölçüde 1 ya da 2 transfer daha yapmayı düşünüyoruz" derken, Hollanda ekibi Waalwijk'te forma giyen Ahmed Touba ile sözleşme imzaladıklarını söyledi. 2020'de Club Brugge'den Waalwijk'e tranfer olan 24 yaşındaki Cezayirli stoper, Hollanda ekibi ile geride kalan sezonda 29 maça çıkmıştı.

Okan Buruk çok değerli

Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk'un en yakın iki üç dostundan biri olduğunun altını çizen Emre Belözoğlu "Okan abi benim hayatımdaki en yakın iki üç dostumdan bir tanesi tanıdığım en naif, hırslı insanlardan biridir. Hırslıdır, yarışmacıdır oyunculuktaki karakterini teknik direktörlüğüne de taşıdı. Kulübümüzde, Başakşehir'de şampiyonluk yaşadı, tarihe geçti. Şu an bulunduğu konumu sonuna kadar hak eden orada da başarılı olacağına inanıyorum. Yeni jenerasyonu en iyi temsil eden teknik adamlardan bir tanesi kendisine başarılar diliyorum. Galatasaraylıy'dı ve şu an Galatasray'a hoca olarak hizmet edecek. Dediğim gibi benim için değerli birisi hep başarılı olmasını isterim. Kendisine bir kez daha başarılar dilerim." cümleleriyle sözlerini noktaladı.