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Balıkesir'de üçüz kardeşler AK Partiye üye oldu

Balıkesir'de üçüz kardeşler AK Partiye üye oldu

Balıkesir'de AK Parti Karesi İlçe Başkanlığına müracaat eden üçüz kız kardeşler 18 yaşına girdikleri gün üyelik için başvuruda bulundular.

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2004 doğumlu üçüz olan Ayşe Hilal, Fatma Seval ve Emine Miray kız kardeşler üyelik için AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu'na için başvuru yaptılar. Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu'na üye kaydı için nüfus cüzdanlarını veren kız kardeşlerin kimliklerini kontrol eden Başkan Hocaoğlu büyük bir şaşkınlıkla kız kardeşlerin üçüz olduğunu gördü.

Başkan Hocaoğlu, Yıllardır siyaset dünyasında olduğunu ve binlerce kişiyi üye yaptığını ilk defa üçüz kardeşlerin hem de, 18 yaşına girdikleri anda partimize üye olmaya geldikleri söyledi. Birçok defa ikiz veya farklı yaşıttaki kardeşleri üye yaptığını ama ilk defa üçüz kardeşleri üye yaptığını belirterek, genç kız kardeşlerime hayatlarında ve siyasi yaşamlarında başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

AK Parti'ye üye oldukları için çok mutlu olduklarını söyleyen üçüz kız kardeşlerden Ayşe Hilal, "Ailecek AK Partili olduklarını ve AK Parti Lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiklerini belirterek, "Çok sevdiğimiz AK Parti'ye faydalı olmak için üye olduklarını ve ilçe başkanımız Yusuf Hocaoğlu'nu ailecek tanıdıkları için üye olmak istedik. İlçe başkanımız ve ilçe gençlik kollarında verilecek görevleri yapmak için çalışacağız. Partimizin 2023 seçimlerinden başarı içinde çıkması için çalışacağız" dedi.

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