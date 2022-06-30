Türkiye'nin dış borcu açıklandı 2022 ilk çeyrek rakamları

Türkiye'nin brüt dış borç stoku ilk çeyrek sonu itibarıyla 451,2 milyar dolar; stokun milli gelire oranı yüzde 56.8 oldu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı ilk çeyrek sonu bazı borç stoku verileri ve gayrı safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye brüt dış borç stoku ilk çeyrek sonu itibarıyla 451,2 milyar dolar; stokun milli gelire oranı yüzde 56.8 oldu.

Türkiye net dış borç stoku birinci çeyrek itibarıyla 231.4 milyar dolar; stokun milli gelire oranı yüzde 29.1 oldu.

Türkiye kamu net borç stoku birinci çeyrek itibarıyla 1.84 trilyon TL; stokun milli gelire oranı yüzde 22.2 oldu.

Türkiye AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise birinci çeyrek itibarıyla 3.54 trilyon TL; stokun milli gelire oranı yüzde 42.6 olarak gerçekleşti.