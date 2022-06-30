Bartın'da mide bulandıran olay! Tarladaki o anları kayda alıp şikayet etti

BARTIN'da 26 Temmuz 2021'de M.D'nin (66) tarlada komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulunduğunu gören bir kişi, o anları cep telefonuyla kayda alarak jandarmaya şikayette bulunmuştu. Köpeğine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa 1 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

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4. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık M.D, tanıklar, Bartın Çevre Kültür ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği, Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile çeşitli hayvan hakları derneklerinin yetkilileri ve taraf avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmedi

Müşteki olarak davaya katılan avukatlar, video kaydında ve tanık beyanlarında cinsel saldırı eyleminde bulunduğunun açık olduğunu ifade ettikleri sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatının katılmadığı duruşmada söz verilen sanık M.D, suçlamaları kabul etmediğini ve suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın "hayvana cinsel saldırıda bulunmak veya tecavüz etmek" suçundan 1 yıl 9 ay hapis ile 4 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.