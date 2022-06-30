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Emniyet uyardı: Bu e-postayı sakın açmayın!

Emniyet uyardı: Bu e-postayı sakın açmayın!

Emniyet Genel Müdürlüğü, “paula.moreira@aluno.unb.br” e-posta adresinden gönderilen iletilerin içeriğindeki linkleri açması ve ekinde bulunan dosyaları indirmesi halinde maddi/manevi zarara uğrama riski oluşabileceği uyarısında bulundu.

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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü bildirilen Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada vatandaşlara çok önemli uyarılar geldi.

Paula.moreira@aluno.unb.br. adresine dikkat
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son dönemde vatandaşların kullanmış oldukları e-posta adreslerine, Emniyet Genel Müdürlüğü ile bağlantısı bulunmayan “paula.moreira@aluno.unb.br” e-posta adresinden, Emniyet Genel Müdürlüğü ve EUROPOL’den gönderildiği izlenimi verilen, dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiği tespit edildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine gelen bu tarz iletilerin içeriğindeki linkleri açması ve ekinde bulunan dosyaları indirmesi halinde maddi/manevi zarara uğrama riski oluşabileceğinden bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

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