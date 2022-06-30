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Galatasaray'da flaş ayrılık! Alpaslan Öztürk Eyüpspor'a transfer oldu

Galatasaray'da flaş ayrılık! Alpaslan Öztürk Eyüpspor'a transfer oldu

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna dahil etti. İstanbul temsilcisi transferi resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

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Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Alpaslan Öztürk, Eyüpspor'a transfer oldu. Başarılı savunmacının transferi Eyüpspor tarafından resmen açıklandı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Alpaslan Öztürk! Eyüpspor’umuz, Galatasaray'dan tecrübeli stoper Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. Alpaslan Öztürk'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz" denildi.

28 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 16 müsabakada forma şansı buldu. Tecrübeli oyuncu rakip fileleri 1 kez havalandırdı.

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