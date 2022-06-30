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Türkiye'nin diplomasi zaferi sonrası PKK'nın paçası tutuştu: İki yüzlüsünüz

Türkiye'nin diplomasi zaferi sonrası PKK'nın paçası tutuştu: İki yüzlüsünüz

NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya, terör örgütlerine yönelik tavır konusunda Türkiye'nin şartlarını kabul etti. 33 kişinin Türkiye'ye iade edilecek olması sonrası terör örgütü PKK tutuştu. Yapılan anlaşmanın ve NATO'nun genişleme adımlarının Kürt halkına düşmanlığının ilanı olduğunun belirtildiği açıklamada Finlandiya ve İsveç iki yüzlü ilan edildi.

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RUSYA'nın Ukrayna'yı işgali sonrası NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya, terör örgütlerine yönelik tavır konusunda Türkiye ile müzakereler yürüttü. Son olarak İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde yapılan kritik toplantıda Türkiye, şartlarını kabul ettirdiği iki ülkenin askeri ittifaka üyelikleri yolundaki engeli kaldırdı.

İsveç ve Finlandiya'ya NATO yolunu açan kritik bildiriye dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Anlaşma Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'zaferi' olarak yorumlandı. İki ülkedeki 33 kişinin Türkiye'ye iade edilecek olması sonrası terör örgütü PKK tutuştu. Yapılan açıklamada İsveç ve Finlandiya terörist ilan edildi.

"Batı gerçek yüzünü gösterdi"
PKK'nın sözde dış ilişkiler komitesi NATO'nun genişleme adımlarına Kürt kazanımlarını, değerlerini, özgürlüğünü ve mücadelesini pazarlık konusu etmesine tepki gösterdi. Komitenin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "NATO'nun genişleme adımlarına Kürt halkının kazanımlarını, değerlerini, özgürlüğünü ve mücadelesini malzeme konusu etmesi tek kelimeyle Kürt halkına düşmanlığının ilanıdır. Madrid'de demokrasinin temsilcileri olarak gösterilen Finlandiya ve İsveç'in Türkiye ile anlaşmaya varması iki yüzlü ve kirli durumlarının ifadesidir. Batı demokrasisi olarak tarif edilen sistemin gerçek yüzünün tüm çıplaklığı ile bir kez daha açığa çıkması ve deşifre olmasıdır."

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